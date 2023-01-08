秀智的帽子可愛到令人想跟著入手！保暖飛狗帽、貓耳棒球帽萌翻

記者王則絲／台北報導

韓女星「國民初戀」裴秀智近日在IG上放送日常照，兩套休閒私服中，秀智都戴上了帽子來替穿搭加分、增添亮點，一頂是能夠保暖、遮耳的卡其色「飛狗帽」，另一頂則是頭上凸起兩角的「貓耳朵棒球帽」，與先前BLACKPINK Lisa、Jennie帶起風潮的「貓咪耳朵帽」有異曲同工之妙，兩款都可愛到令人想跟著入手！

▲秀智私服戴上保暖飛狗帽。（圖／翻攝自IG@skuukzky）



秀智近日兩套私服中，走的是冬季保暖休閒路線，米色的寬鬆帽T還搭配了亮色系的條紋圍巾，頭上卡其色的飛狗帽來自Chloé，耳罩部分為羔羊毛材質，向後綁在腦後時特別可愛，放下又能極致保暖，兼具外型與機能性，與秀智肩上的EMIS毛毛手袋亦巧妙呼應。

▲秀智的「貓耳朵棒球帽」。（圖／翻攝自IG@skuukzky）



另一套私服中，秀智頭上則是戴著一頂帽子品牌Maison Michel的「貓耳朵棒球帽」，黑色的平帽簷棒球帽上頭，有兩個貓咪耳朵形狀的凸起設計，任誰戴上都一秒萌翻，令許多網友都被秀智燒到了；像這樣動物耳朵造型的帽款，早先Lisa與Jennie也戴過LOVERBOY的「貓咪耳朵針織帽」，也是一個非常可愛時髦的選擇。