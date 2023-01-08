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慢性發炎小心變胖還更快老！營養師推「4種抗炎食物」要多吃

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▲▼ 營養師大推4抗炎食物！改善慢性發炎。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師推薦平時可多吃抗炎食物，幫助對抗、預防慢性發炎。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人飲食習慣改變，不少人常吃些高脂肪、高熱量、高糖的西式飲食，營養師沈夏冰就提醒，這些不健康的飲食結構，可能會讓你長時間處在慢性發炎當中，不僅會讓減肥變得更困難、加速老化，還會有心臟病、糖尿病等疾病的風險。他就建議平時可多吃4種「抗炎食物」，幫助對抗慢性發炎，維持健康。

▲▼ 營養師大推4抗炎食物！改善慢性發炎。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紫甘藍

紫甘藍（也俗稱紫色高麗菜）屬於十字花科類，富含花青素、鎂、鉀還有鈣，但是很多人覺得紫甘藍烹飪之後，口感、味道不太好吃，也推薦可以做成生菜沙拉生吃。把紫甘藍洗乾淨後切碎，再加上優格或熱量較低較清爽的紅酒醋、巴薩米克醋做成蔬菜沙拉，營養又能幫助抗炎。

▲▼ 營養師大推4抗炎食物！改善慢性發炎。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃櫻桃番茄

俗稱小番茄的櫻桃番茄，是酸甜可口又有高營養的蔬果，不論是維生素C、茄紅素還是鉀的含量，都比普通番茄高上許多，清洗乾淨可以直接吃，簡單又營養。沈夏冰建議可以買顏色較為鮮豔的櫻桃番茄，營養更高，滋味也會更濃郁。

▲▼ 營養師大推4抗炎食物！改善慢性發炎。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃莓果類

像是草莓、藍莓、樹莓，還有桑葚等莓果類，都含有非常豐富的花青素，同時還富含維生素C、黃酮類，所以抗炎效果非常好，不論是抗發炎、抗氧化都很推薦。

▲▼ 營養師大推4抗炎食物！改善慢性發炎。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃堅果類

堅果類中尤其是巴旦木和核桃更為推薦，一個是蛋白質多，不飽和脂肪酸和鉀、鎂、鈣的含量都很豐富，另一個則是富含Omegea-3不飽和脂肪酸系列的α-亞麻酸。這兩種堅果都屬於抗炎效果不錯的食物，建議可以每天攝取10g左右，對於改善、預防慢性發炎來說是非常好的，但在挑選時記得選擇無鹽款，以免吃進太多鹽和添加物。
 

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 改善, 預防, 食物, 飲食, 衰老, 減肥, 營養師

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