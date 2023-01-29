哪次不暈？愛情中「容易暈船」的5特質　中越多談戀愛越辛苦

編輯／JJ 圖／二十五，二十一劇照

「暈船」一詞用於現代感情之中，泛指在雙方關係還不明確時，對對方動情、無法自拔。而在這個速食愛情的時代，助長了許多人「容易暈船」的性格，通常容易暈船的人會出現過度依戀的情況，對於健康的感情發展不是件好事，也許會讓戀情談得特別辛苦，以下一起來看看「容易暈船」的5個常見個人特質。

＃極度缺乏自信

經常會將自己與其他人比較，放大自己的缺點，因此在心儀的人面前極度缺乏自信，因為怕對方更喜歡別人、而不是自己。

＃太過在意對方的情緒

這容易發生在同理心強烈的人身上，不想讓對方不開心、不想讓對方被自己的負面情緒影響，在對方面前只想展現好的一面，所以連自己的情緒都忽略了。

＃忽略要給對方隱私的空間

因為在關係確認之前，就已產生了過多的情愫，會讓人無法克制的想掌握對方的一切，也可說是漸漸壓抑不住的控制欲，可能就會在不知不覺間侵犯到對方的隱私。

＃對承諾、保證極度依賴

因害怕對方不喜歡自己，以及本身容易嫉妒、吃醋，變得非常需要對方的承諾或是安撫，經常向對方索取各種保證，例如希望對方保證飯局沒有別的異性、答應再也不跟哪個異性聯絡⋯⋯。

＃在兩人分開時特別焦慮

容易暈船的人在感情中相對的也容易產生焦慮，尤其是在雙方分開的時間裡，常會腦補沒有發生的事情，或是懷疑對方動向，常因為自己想太多而給對方負擔、也讓自己心理上很難受。