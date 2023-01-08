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星．變美／天王嫂方媛教你快速出門又提升氣質的「3個方法」

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▲▼方媛提升氣質的3個方法。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

▲方媛的妝容和穿搭一直很令女生嚮往。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

記者曾怡嘉／台北報導

「天王嫂」方媛積極經營《小紅書》，以前是模特兒的她，結婚生子後還是喜歡和大家分享自己變美的秘訣，日前她提到最近常有趕著出門、突然與朋友見面的狀況，當出門急促來不及打扮時，她推薦3個方法能快速出門，又能提升氣質，一起來了解。

▲▼方媛提升氣質的3個方法。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#唇膏

方媛分享，自己的包包中總會隨身攜帶幾支唇膏，幫助提升好氣色，當臉上沒什麼妝的時候，輕輕一塗就很萬能，她也大方分享自己最用使用的是Dior唇彩#533，最近每次塗這色，大家的詢問度都很高。

▲▼方媛提升氣質的3個方法。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#胸針

她平時的單品都是基本款，或是單色的衣服，很趕著出門的時候，會在胸口別上胸針，讓自己看起來很有細節，其實胸針和耳環有異曲同工之妙，加上一點點小飾品，就能讓別人覺得你充滿細節，也是提升氣質的好方法。

▲▼方媛提升氣質的3個方法。（圖／翻攝自小紅書/方媛）

#香水

私底下的她對香氛很有研究，從沐浴乳到香水都很有自己的堅持，偏好中性的木質香味，她分享自己最近愛用Giorgio Armani的私藏高訂私藏香氛的清新系列，其中最愛的味道就是岩蘭草，她形容：「它的基調是香草根和廣藿香，有著十里冰川的氛圍，又像藍色冰川的型態，充滿力度又純淨透明，前調聞起來有檸檬味，中調又有著粉紅胡椒，香味不僅能提升氣質，也能調節好心情。」

關鍵字：

方媛, 提升氣質, 秘訣, 快速出門

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