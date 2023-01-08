一天中最需要喝水的10大「最佳時刻」！飯後馬上喝反而NG

▲喝水時機對，補水更有效率。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、unnsplash）

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

大家常聽說多喝水對身體好、養顏美容，那什麼時候喝效果都一樣嗎？其實喝水也有最佳時機，喝對時機能讓水分補充更有效率，不僅能幫身體解渴，還能幫助排毒、預防疾病。快來把一天當中喝水的最佳10大正確時刻記好，從今天開始這樣喝。

＃起床後

每天晚上睡眠時，人體大約會流失450ml水分，所以早上起床後大多會處於生理性缺水的狀態，這時候喝水可以幫助身體補充流失的水分，還有助於提高免疫力、強化腸胃，幫助把睡眠時累積在體內的毒素、老廢物質排掉。

＃飯後30分鐘



用餐後不要立刻喝水，會沖淡、稀釋唾液和胃液，影響消化吸收，建議在飯後30分鐘再喝一杯水，不僅有助於腸胃消化食物、消除油膩感，同時能加速血液循環。

＃下班前



很多上班族工作時忙碌，常會忘記喝水，長期下來會讓腎臟和膀胱都受到損害，可利用每天準備下班前，工作都到一個段落的時候喝上一杯水，先幫自己補補水。

＃吃重口味食物後

像是宮保雞丁、水煮牛肉、滷肉控肉或麻辣火鍋等重口味料理，通常都是高鹽分、鈉含量超標的，容易導致組織細胞脫水、唾液分泌減少、口腔黏膜水腫等情況，所以吃了重口味飲食後，最好多喝水補充水分。

＃排便不順時



身體缺乏水分時會影響腸道蠕動，使食物難以被消化，造成便秘、腹部脹氣等不適，常會排便不順的人適當多喝點水，可刺激腸道蠕動，促進排便，也要記得多攝取富含膳食纖維的蔬菜水果。

＃洗澡前或後



洗澡時熱水沖洗，身體受熱血管擴張，使得血流量增加，心臟跳動比平常還快，使得肌膚表面水分蒸發較多，所以洗澡後常會感到口渴。可依個人習慣洗澡前或後喝水補充水分，但洗後喝水時記得小口小口喝，別喝太快。

＃開空調30分鐘後



有開空調的冷氣房內，空氣較乾燥，會使人體水分流失更快，鼻腔粘膜過乾容易引發氣管炎，若是在空調房待超過30分鐘，要記得適時補充水分。

＃晚上睡覺前



晚上睡眠時會流失不少水分，使得血液中水分減少，血液黏稠度變高，容易誘發心血管疾病，並提高中風的風險，建議睡前可適當喝點水，但為避免夜尿過多打擾睡眠，睡前水別喝得太多，大約50～80cc即可。

＃心情煩躁時

當人心情煩燥或處於壓力下時，腎上腺素會飆升，但就像身體其他老廢物質，可隨著水分排出體外，所以當情緒煩悶時，試著喝杯溫開水看看，或許心情變得放鬆一些。

＃發燒時



發燒時身體會以出汗方式幫助散熱，會消耗大量水分，嚴重的話會引起脫水，所以發燒時最好少量多次補充水分，尤其以溫開水為佳。