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過年爽吃不發胖！營養師教「調整飲食3重點」：年後一周是關鍵

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▲▼營養師教過年不發胖3秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師教年前年後飲食調整重點，讓你吃得開心也不怕胖。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

農曆春節倒數中，許多人在開心期待長假來臨之餘，也擔心過年期間大魚大肉容易發胖。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，不會因為吃了幾餐大餐就變胖，也不會因為少吃幾餐就變瘦，因此「難得過年了，就放鬆吃吧！」他也進一步分享過年前後可以做的3大飲食調整方向，讓你過年吃得開心，又不怕年後肥一圈。

▲▼營養師教過年不發胖3秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃過年前一周：簡單調整

過年前一周（可從今天算起），飲食上建議正常就好，不要嘗試極端飲食，有些人會因為擔心過年發胖，所以這幾天就開始絕食不吃，但這樣攝取熱量過低，很容易造成基礎代謝率太低，導致吃大餐時負擔更大。

基本上，前一周建議就是提高運動量，每週運動3～4次，每次至少45分鐘，如此一來熱量需求就會提高，也可以讓自己吃更多東西。

▲▼營養師教過年不發胖3秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃過年當周（小年夜～初五）：開心放鬆吃

過年當周就放輕鬆心情吃吧！如果得還是會擔心，蕭瑋霖建議可以減少碳水化合物的攝取量，像是年糕、發糕吃多了，白飯和地瓜、芋頭、馬鈴薯、玉米等其他全穀雜糧類就要吃少一點；另外飲料的部分也建議改成無糖茶水，熱量就能減少非常多。

▲▼營養師教過年不發胖3秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃過年後一周：飲食控制助減脂

年後一周就可以開始嚴格一點來控制飲食，以下飲食上建議做好7件事。

1.增加蔬果攝取，避免水腫發生。

2.不吃精緻澱粉，像是白飯、麵包等。

3.油炸物每周要少於2次，減少熱量攝取。

4.加工肉品一律不吃，減少鈉、飽和脂肪的攝取。

5.甜食每周最多吃一次。

6.建議完全戒酒

7.控制食慾，每餐吃七分飽就好。

▲▼營養師教過年不發胖3秘訣。（圖／翻攝unsplash,IG）

除了飲食外，生活作息也很重要，如果過年時常熬夜，要試著調整好作息，盡量睡滿7小時，幫助荷爾蒙代謝平衡；建議每天可以做10～15分鐘的高強度間歇運動；另外，每3～4天可測量一次體重及腰圍，檢視成效，並做修正。

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