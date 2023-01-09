包・開箱／GUCCI馬銜鍊包新年換新裝！　超可愛兔兔細節藏包中

記者王則絲／台北報導

GUCCI為農曆兔年限定系列推出許多新包款，將經典包型換上新鮮配色與圖騰，今日《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的正是換上新顏色的1955馬銜鍊包，天空藍色與皮革棕色、白色的拼接，迎來舒心、鮮明的新氣象，表面上雖沒有明顯的兔子元素，但其實有超可愛的細節藏在包中。

▲GUCCI兔年主題限定系列。（圖／品牌提供）



GUCCI兔年主題限定系列囊括了多項男女服裝、配飾與珠寶首飾，運用三大風格：大量撞色拼接的「普普風」、童趣氛圍的彩繪「塗鴉風」、優雅柔美的「花卉風」，分別呈現兔子靈動的模樣，而在手袋上頭，也為經典包型們帶來許多新鮮的設計。

▲GUCCI 1955馬銜鍊手帶兔年限定新配色。（圖／記者王則絲攝）



這回《ET FASHION》要來開箱的是新年系列中的1955馬銜鍊手袋，中型尺寸的包身採用了天空藍色、白色與皮革棕色的斜紋拼接，外表雖然沒有看到明顯的兔子圖樣，但其實細節藏在包包內部，只要是新年系列，內裡皮標位置的下方都有新年系列限定的標誌，有可愛的兔子圖案刺繡之外，也繡有本系列「Dans Le Vert」的法文字樣，意為「In the green」春意盎然的意象。

▲GUCCI兔年系列1955迷你馬銜鍊手袋。（圖／記者王則絲攝）



迷你1955手袋則是以經典綠紅綠織帶顏色搭配天藍色組成，外圈飾以Monogram圖騰，凸顯經典不敗，除了粗織帶之外，亦附有皮革肩背帶可替換使用，低調的兔年元素，即便過完新年也能是日常百搭的單品。

▲GUCCI兔年限定系列男裝包款新配色。（圖／記者王則絲攝）