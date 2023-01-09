fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／GUCCI馬銜鍊包新年換新裝！　超可愛兔兔細節藏包中

>

記者王則絲／台北報導

GUCCI為農曆兔年限定系列推出許多新包款，將經典包型換上新鮮配色與圖騰，今日《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的正是換上新顏色的1955馬銜鍊包，天空藍色與皮革棕色、白色的拼接，迎來舒心、鮮明的新氣象，表面上雖沒有明顯的兔子元素，但其實有超可愛的細節藏在包中。

▲Gucci新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲GUCCI兔年主題限定系列。（圖／品牌提供）

GUCCI兔年主題限定系列囊括了多項男女服裝、配飾與珠寶首飾，運用三大風格：大量撞色拼接的「普普風」、童趣氛圍的彩繪「塗鴉風」、優雅柔美的「花卉風」，分別呈現兔子靈動的模樣，而在手袋上頭，也為經典包型們帶來許多新鮮的設計。

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI 1955馬銜鍊手帶兔年限定新配色。（圖／記者王則絲攝）

這回《ET FASHION》要來開箱的是新年系列中的1955馬銜鍊手袋，中型尺寸的包身採用了天空藍色、白色與皮革棕色的斜紋拼接，外表雖然沒有看到明顯的兔子圖樣，但其實細節藏在包包內部，只要是新年系列，內裡皮標位置的下方都有新年系列限定的標誌，有可愛的兔子圖案刺繡之外，也繡有本系列「Dans Le Vert」的法文字樣，意為「In the green」春意盎然的意象。

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI兔年系列1955迷你馬銜鍊手袋。（圖／記者王則絲攝）

迷你1955手袋則是以經典綠紅綠織帶顏色搭配天藍色組成，外圈飾以Monogram圖騰，凸顯經典不敗，除了粗織帶之外，亦附有皮革肩背帶可替換使用，低調的兔年元素，即便過完新年也能是日常百搭的單品。

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci新年系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI兔年限定系列男裝包款新配色。（圖／記者王則絲攝）

►包・開箱／Versace夯款「迷宮女神包」新年繼續燒！薰衣草紫、艷粉紅登場

►包・開箱／VALEXTRA經典「Iside」手袋女星搶收藏　鑲嵌「寶石鎖扣」巨美

►包・開箱／派對季必收Bottega Veneta金銀新色編織包！　鏡面光澤感超美

關鍵字：

包開箱, GUCCI, 新年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／9推咖啡買一送一　限時9小時揪友爽喝半價

星巴克1／9推咖啡買一送一　限時9小時揪友爽喝半價

網讚超級準！第一眼看到嘴唇還是樹葉，秒測你「真實個性」

網讚超級準！第一眼看到嘴唇還是樹葉，秒測你「真實個性」

網笑歪！《小紅書》瘋傳「熬夜4大好處」，晚睡竟讓人都豁達了

網笑歪！《小紅書》瘋傳「熬夜4大好處」，晚睡竟讓人都豁達了

三款實穿小皮鞋　Prada樂福鞋張員瑛都愛、分趾瑪莉珍鞋優雅又帥氣 過年爽吃不發胖！營養師教「調整飲食3重點」：年後一周是關鍵 冬季寵兒「羽絨衣」也有可愛風！Moncler優雅毛絨感、Ami亮粉色不挑人 蔡依林史上最辣「裸鑽尤物」禮服！合作國際級造型師　「假露三點」超狂 太妍中空裝洩驚人「腰瘦」體態　「足球界朴敘俊」黑點點西裝帥翻 小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格 丁海寅與「客家花布」合照曝光！一天私人行程明午離台

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面