網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

編輯／Molly 圖／翻攝퀴즈코리아官網

每個人的性格都會變，面對不同人時也有不同的面向，可能連你自己都不一定真的了解自己。不過沒關係，韓國網站「퀴즈코리아」就有個「剪指甲習慣」的心理測驗被網友大讚「好準」！從剪指甲的順序就能看出一個人真實個性和處事風格，快來看看你是哪一型人。

【測驗問題】



剪指甲的時候，你習慣從哪一隻手指開始？

1.小指



2.無名指



3.中指



4.食指



5.大拇指

【解析結果】



1.小指：低調神秘型



從小指開始剪的人，通常是不會輕易表露出自己情緒的人，也因此週遭人都覺得你有種神秘感，就像是隔著一層紗，無法看透你，加上你平時又比較低調，不管有什麼事都不會輕易向別人說，但若是遇到自己覺得能信賴的人，你就會完全打開心房，一直相信對方。

2.無名指：內向沈默型



從無名指開始剪的人，性格比較內向，又因為很討厭與他人爭論或起衝突，所以很少表達出自己的想法，就算內心不認同別人的意見、做法，也不太會把自己真實的想法說出口，而是選擇默默服從大多數人的意見或選擇。

3.中指：堅持做自己型



習慣從中指開始的人，是非常有自己想法、很做自己的類型，不會因為別人說的話或態度、行動而被影響，只要下定決心後，就會朝著自己的目標規劃全力前進。而且你也是個很熱愛挑戰的人，喜歡挑一些大家不敢做的事來做，就算被別人嘲笑或冷眼旁觀，你也毫不在意，繼續堅持下去。

4.食指：正直誠實型



從食指開始的人，對你來說比起名譽和金錢這些外在、物質的東西，還有其他許多事更重要，且正直和誠實更是你平時待人處事時堅持的原則，所以你不會、也不願意為了利益做出違背自己良心的事情，也因為這樣，這類型人常能獲得許多人的信任和尊重。

5.大拇指：順其自然型



從大拇指開始的人，你會認為這個世界上有其自然定律，就像水會自然而然向下流一樣，凡事「船到橋頭自然直」，所以不論何事都喜歡順其自然，不會硬要做什麼特別的事情來影響結果。你覺得每件事都應該按部就班，不喜歡有太大的變動，順應事情發展照著做就對了。