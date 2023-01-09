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星巴克1／9推咖啡買一送一　限時9小時揪友爽喝半價

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克周一推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

補班日後的首個上班日，Monday Blue的感觸有沒有更加倍了呢？星巴克在補班日推第二杯半價之後，才休息一天馬上祭出「咖啡買一送一」優惠，讓只休息一天又見到同事的上班族們，在找回精神時也能擁有一點小確幸，伯朗咖啡館今也推出會員買一送一優惠，大家一起打起精神來吧！

星巴克1／9限時一天推出「冬季品嘗特選美好好友分享日」活動，從上午11點到晚上8點至店，購買兩杯特大、風味、冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，其中一杯由星巴克招待。其實濃縮咖啡飲料已經包含星巴克8成以上的品項，本次算是規定尺寸之外有誠意的優惠活動了，每人至多買二送二。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

不過，還是有一些品項是沒有在優惠之列的喔，包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡。此外車道服務與管制區門市，以及特定、風景區門市也未提供買一送一優惠。

未提供優惠的特定、風景區門市包括草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化門市。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館則在1月續推卡友獨享飲品買一送一，針對1月份的每週一1／9、1／16、1／23、1／30，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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