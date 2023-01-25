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全台9間料多多甜品店！芋圓、珍珠、豆花大集合　來一碗就對了

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圖、文／MENU美食誌

愛吃芋圓、珍珠、仙草、豆花的看過來！觀看時請小心發生口水災啊！

金山芋圓王
新北市萬里區

金山老街有名的巨無霸芋圓！這家的芋圓、地瓜圓size是一般的4倍大！霸氣的尺寸嚼起來超級有口感，Q軟有勁，底層還有嫩仙草凍，再加上奶球，絕對必吃必朝聖啊！

▲金山芋圓王。（圖／美食客Nattaya Jariangpron提供）

Day Day！日日芋圓
新北市新莊區

天啊！滿滿一碗料都要爆出來啦！看看這芋圓、珍珠、芋頭、布丁的邪惡組合，該Q的Q，該綿密的綿密，好吃又豐富，只要銅板價CP值超高！

▲Day Day！日日芋圓。（圖／美食客DenDen提供）

芽米緹
新北市板橋區

最新的超夯打卡美食就是這碗三色布丁！三色分別是雞蛋、牛奶及巧克力口味，上面還鋪了滿滿的芋圓、珍珠、大紅豆，新鮮現煮，也可以替換成其他配料喔！

▲芽米緹。（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

上輝仙草豆花店
桃園市中壢區

位在知名的張豐盛商行對面，中間有著「上」字的仙草凍很滑嫩，配上芋圓、珍珠、花生、大紅豆，清爽不甜膩，夏天吃一碗超級消暑的啊！

▲上輝仙草豆花店。（圖／美食客Donna到處吃提供）

東東芋圓 本店
台中市北屯區

有名的台中大坑美食，常常大排長龍，一碗裡包含芋圓和地瓜圓加上三種配料，三種配料有多種組合可以選擇，每一種配料吃起來都真材實料，不甜膩！

▲東東芋圓 本店。（圖／美食客芯旖提供）

嘉義品安豆漿豆花
嘉義市東區

養身的古早味豆花店，販售豆花和冰品，配料選擇豐富且全都是當天現煮。檸檬焦糖豆花非常特別，酸酸甜甜，配上QQ珍珠和芋圓，清爽又涮嘴！

▲嘉義品安豆漿豆花。（圖／美食客台南Ke食旅提供）

大三圓 長榮總店
台南市北區

便宜又大碗，超豪邁的豐富配料給得超大方，2-3個人合吃一碗也很足！QQ抹茶凍、綿密芋泥、滑順仙草，還有芋圓、地瓜圓、紅豆、珍珠、薏仁！

▲大三圓 長榮總店。（圖／美食客麥麥提供）

賣田湯-中式甜湯專賣店
台南市北區

主要販賣各式紅豆、綠豆、薏仁配料的甜湯還可選擇加鮮奶、芝麻奶或粉角、白玉等配料，一碗料多多，適合兩個人分食，吃完很有飽足感。

▲賣田湯。（圖／美食客台南·逸恩·小鮮肉的美食日記提供）

阿Q凍圓
高雄市苓雅區

咕溜咕溜的滑嫩凍圓，包含抹茶凍、仙草凍、紅豆，還有薏仁、芋圓和地瓜圓，食材都是手工熬煮，份量很足，加奶球不加價，一碗竟然只要45元！

▲阿Q凍圓。（圖／美食客葛芮提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 甜品, 芋圓, 仙草, 豆花

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