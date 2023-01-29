情人節「放閃珠寶」清單！紅色愛心甜到藏不住　中性手環交換戴

▲模特兒疊戴蕭邦My Happy Hearts系列珠寶顯得俏皮可愛。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過完農曆新年，緊接著將迎接西洋情人節來臨，珠寶品牌獻上全新設計與經典作品，不僅寵愛另一半，亦可選擇同系列的不同款式，同戴珠寶曬恩愛。

▲蕭邦My Happy Hearts系列共有項鍊、耳環、手鍊與戒指款式，珍珠母貝項鍊51,000元，瑪瑙款式55,000元。



甜美魅力

誰能抵抗心形珠寶或粉紅珠寶的甜美魅力？蕭邦（Chopard）經典心形珠寶變身，以更簡潔俐落的My Happy Hearts系列亮相，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作的心形項鍊、耳環與手鍊鑲嵌珍珠母貝或紅色瑪瑙，唯有戒指與耳環還備有綴著一顆自由活動鑽石的款式，每一件作品都小巧可愛，又是能自由疊戴展現個人風格的設計。

▲De Beers為情人節推出Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊（左）80,000元，手鍊77,000元。（圖／De Beers提供）

De Beers也特別為西洋情人節創作Enchanted Lotus系列粉紅色琺瑯項鍊與手鍊，粉紅色琺瑯打造的圓牌吊墜以密釘微鑲鑽石勾勒出蓮花的花瓣輪廓，中央則鑲圓形明亮式鑽石，甜美新色展現戀愛中的甜蜜。

▲CHAUMET Liens Évidence 18K白金吊墜103,000元與18K玫瑰金吊墜95,200元，鑲嵌鑽石與藍寶石的Jeux de Liens 18K白金吊墜204,000元。

美好寓意

法國珠寶品牌CHAUMET暗喻戀人間的結合和承諾的Liens Évidence系列，於情人節前夕推出全新吊墜，有別於以往柔美形象，改採中性俐落的寬版設計，男女皆適合，運用鑲鑽線條，將貴金屬連結在一起形成一個圓圈，象徵戀人相守不渝；另一新作Jeux de Liens新款吊墜與戒指，讓鑲嵌藍寶石與鑽石的兩個圓圈完美相遇，詮釋打破了性別、種族、語言等的界線相愛的戀人。

▲寶格麗B.zero1系列戒指與手環設計中性， Logo系列玫瑰金手環143,600元。（圖／寶格麗提供）

經典手環

跨越性別界線的中性珠寶大風行，情人可選同系列不同款式一同放閃，若尺寸合宜還有機會交換戴。寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬競技場的B.zero1、卡地亞（Cartier）螺絲圖騰的LOVE與釘子化為珍貴珠寶的Juste un Clou系列珠寶都是熱門選擇，特別是手環款式有不同的材質、鑲鑽或未鑲鑽等豐富款式，單戴或多個一起疊搭都非常出色。

▲女模特兒戴卡地亞LOVE系列耳環及手環；男模特兒戴Juste un Clou白金手環，都是珠寶界中的經典作。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞LOVE系列玫瑰金細版手環，209,000元。