有中式漢堡和台式刈包美稱的肉夾饃　全台6間大口咬下驚艷不已

圖、文／MENU美食誌

Q軟餅皮或是酥脆口感，各式特色的肉夾饃，全都收在這裡！

劉老太老潼關肉夾饃

台北市內湖區

位於捷運港墘和文德站附近，肉夾饃外酥中脆、層次分明且愈嚼愈香，內部的肉餡滋潤、鹹度適中，整體恰到好處，十分美味！

▲劉老太老潼關肉夾饃。（圖／美食客Violet提供）

鄭記肉夾饃

台南市東區

肉夾饃和台式刈包很是相像，中間夾著辣味十足的爌肉，越嚼越有嚼勁的老麵麵皮和帶有濃濃花椒香氣的麻辣味，非常相配！

▲鄭記肉夾饃。（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）

大鼓肉夾饃

新竹市東區

位在新竹清華大學對面，是清大商圈非常具有特色的美食，基本的夾膜餅有豬肉、牛肉、烤雞腿、口水雞等口味，外皮吃起來超級酥脆，豬肉餡料也很扎實，口味重而不膩。

▲大鼓肉夾饃。（圖／美食客邦妮吃貨日記提供）

莆林庄

嘉義縣大林鎮

嘉義大林必吃的美味，是餐廳也是咖啡廳，招牌特色餐點肉夾饃，外皮酥中帶有柔軟，內餡的控肉碎絲是採用滷過的控肉，肉質軟嫩且肉汁飽滿，口味相當獨特。

▲莆林庄。（圖／美食客Wei提供）

楊記老童關肉夾饃大慶夜市

台中市南區

藏身於台中大慶夜市機車停車場的旁邊，夾饃有菜夾饃、肉夾饃、肉夾饃＋蛋等三種口味，先煎後烤的外皮，外表帶有螺旋狀，碎肉口感不錯，肥而不膩口！

▲楊記老童關肉夾饃。（圖／美食客某一天提供）

澤君北京手工麵食館

台中市北屯區

座落於台中北屯興安路一段上，店面以深色為主色調，店家自製的肉夾饃麵皮彈牙又帶有嚼勁，一口咬下後豬肉和青椒香在嘴裡四溢，讓人一吃就愛上！

▲澤君北京手工麵食館。（圖／美食客等著放假呀呀呀呀 提供）



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