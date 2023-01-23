fb ig video ETtoday search mobile

有中式漢堡和台式刈包美稱的肉夾饃　全台6間大口咬下驚艷不已

>

圖、文／MENU美食誌

Q軟餅皮或是酥脆口感，各式特色的肉夾饃，全都收在這裡！

劉老太老潼關肉夾饃
台北市內湖區

位於捷運港墘和文德站附近，肉夾饃外酥中脆、層次分明且愈嚼愈香，內部的肉餡滋潤、鹹度適中，整體恰到好處，十分美味！

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲劉老太老潼關肉夾饃。（圖／美食客Violet提供）

鄭記肉夾饃
台南市東區

肉夾饃和台式刈包很是相像，中間夾著辣味十足的爌肉，越嚼越有嚼勁的老麵麵皮和帶有濃濃花椒香氣的麻辣味，非常相配！

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲鄭記肉夾饃。（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）

大鼓肉夾饃
新竹市東區

位在新竹清華大學對面，是清大商圈非常具有特色的美食，基本的夾膜餅有豬肉、牛肉、烤雞腿、口水雞等口味，外皮吃起來超級酥脆，豬肉餡料也很扎實，口味重而不膩。

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲大鼓肉夾饃。（圖／美食客邦妮吃貨日記提供）

莆林庄
嘉義縣大林鎮

嘉義大林必吃的美味，是餐廳也是咖啡廳，招牌特色餐點肉夾饃，外皮酥中帶有柔軟，內餡的控肉碎絲是採用滷過的控肉，肉質軟嫩且肉汁飽滿，口味相當獨特。

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲莆林庄。（圖／美食客Wei提供）

楊記老童關肉夾饃大慶夜市
台中市南區

藏身於台中大慶夜市機車停車場的旁邊，夾饃有菜夾饃、肉夾饃、肉夾饃＋蛋等三種口味，先煎後烤的外皮，外表帶有螺旋狀，碎肉口感不錯，肥而不膩口！

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲楊記老童關肉夾饃。（圖／美食客某一天提供）

澤君北京手工麵食館
台中市北屯區

座落於台中北屯興安路一段上，店面以深色為主色調，店家自製的肉夾饃麵皮彈牙又帶有嚼勁，一口咬下後豬肉和青椒香在嘴裡四溢，讓人一吃就愛上！

▲肉夾膜 。（圖／美食 誌提供）

▲澤君北京手工麵食館。（圖／美食客等著放假呀呀呀呀 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 肉夾饃, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表 今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅 3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣 新光三越「195萬全台最大獎」開出！北上遊玩帶Lexus ES200回家 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間 日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望 3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面