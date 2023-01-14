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除夕、初二回娘家聚餐不踩雷推薦　山海樓、金蓬萊長輩讚不絕口

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圖、文／MENU美食誌

過年想吃好料，又要配合長輩口味，讓你想破頭嗎？快將下列餐廳筆記起來，包準你不踩雷！

新東南海鮮餐廳 松山店
台北市松山區

台北老字號海鮮餐廳，用料實在又新鮮，份量十足。白鯧魚米粉鍋、清蒸臭豆腐是新東南的招牌，櫻花蝦炒飯還有台灣地形擺盤，十分特別。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲新東南海鮮餐廳。（圖／美食客豬提供）

金蓬萊遵古台菜餐廳
台北市士林區

外觀為仿古建築，門上有金色的金蓬萊招牌。店內招牌為外層酥脆，而內裡飽滿肉汁的排骨酥及綿密芋泥搭配鹹蛋黃的香炸芋條，非常厲害！

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲金蓬萊遵古台菜餐廳。（圖／美食客凱Kai提供）

山海樓
台北市中正區

連續兩年獲得米其林一星，有最美台菜餐廳之名。主打精緻傳統酒家菜，連食器也相當考究，低調奢華質感的餐具，和美味的菜餚相得益彰。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲山海樓。（圖／美食客石石提供）

南村｜私廚‧小酒棧
台北市大安區

裝潢以時尚小酒館的概念設計，將眷村菜精緻化，餐廳後方還有小吧台提供調酒。河南蒸麵、毛澤東紅燒肉都是來南村必點的招牌料理。

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲私廚‧小酒棧。（圖／美食客An An Yu提供）

PEARL LIANG 漂亮中式海鮮餐廳
台北市信義區

提供精緻現流海鮮、正宗廣東菜系與道地港式點心，珍藏200多款世界各地的佳釀，還有多達11種私房茶可供選擇，如果想吃廣東燒鵝，記得在三天前就要先預約喔！

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲PEARL LIANG 漂亮中式海鮮餐廳。（圖／美食客瑋の食日常提供）

泰和樓
台北市大安區

餐點以東北料理為主，以帶有小煙囪的銅鍋容器烹煮酸菜白肉鍋，甘醇順口。加了蛤蠣的絲瓜蝦仁湯包、酸辣夠味的叢林雞，及高人氣的豆沙鍋餅都十分推薦！

▲餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲泰和樓。（圖／美食客蝦同學提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 過年, 聚餐, 燒肉, 2023走春

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