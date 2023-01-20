盤點兔年限定運動單品！adidas跑鞋長尾巴、NB燕麥白人見人愛

記者鮑璿安／綜合報導

農曆新年到，又到了穿新衣、換新鞋的時刻，若是還沒有想好入手什麼新裝備，《ET FASHION》特別為大家整理了各大運動休閒品牌新年限定系列，看完一篇就夠！

adidas、adidas Originals

▲形象大使坤達、百萬 YouTuber千千首次合體演繹；（圖二）女款主打JELLY BOUNCE跑鞋。（圖／品牌提供）

adidas的經典鞋款在兔年新進化，男款主打的全新Alphaboost系列，造型效仿賽道上奔馳的跑車；女款則主打JELLY BOUNCE跑鞋，毛絨鞋舌加上鞋後跟毛絨兔尾巴設計，可愛感十足。支線adidas Originals更找來品牌潮流大使男團Ozone加持，穿著聯名系列Miffy米菲兔針織上衣，搭配多色CAMPUS 00s鞋款百搭過節去。

▲男團Ozone 。（圖／品牌提供）



New Balance

▲KOL李函演繹農曆新年限定系列燕麥白BB550LN1，圖二下。（圖／品牌提供）

New Balance 農曆新年推出的大地棕BB550LY1，擁有著 80 年代末的經典美式籃球鞋輪廓，鞋面以皮革拼接網布，加上鞋身局部透氣孔，輕鬆上腳。另有燕麥白色搭配了TPU鞋跟、EVA緩衝中底及強化型橡膠外底，加上新年系列獨有的磚紅色鞋帶點綴巧思。在2023年1月29日前於New Balance實體據點憑消費，即贈兔年限定紅包袋一組。

JORDAN BRAND

▲JORDAN BRAND兔毛材質新裝，圖二為AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CNY。（圖／品牌提供）

AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG CNY以兔子棲息地作為故事靈感，棕色、米色與青色搭配的鞋面，整體採用頗具質感的麂皮材質；鞋帶、內襯部分使用絨毛材質，配上鞋舌內的兔年特別圖案，讓鞋子擁有新年暖意的同時，也展現出不同的兔年元素。當然，服飾單品也帶來了許多仿兔毛材質的外套、上衣，可愛又具有舒適度。

lululemon



▲lululemon 推出 2023 新春限定系列，圖二為 Crossbody Fleece 水桶包。（圖／品牌提供）

lululemon 推出 2023 新春限定系列，以喜慶的新春色彩為主，還裝飾兔子圖案搭配爍金及蝴蝶結元素，增添美好寓意，系列涵蓋多款運動服裝及配飾，另外經典 Wunder Puff 羽絨外套、Scuba 連帽衫、Align™ 系列均推出新春限定色，陪伴大家過節。於 lululemon 門市單次購物滿NT$4,000元，即贈送一套十個 lululemon 限量版新春兔年紅包袋 (數量有限，送完即止)。



UNDER ARMOUR





▲Team UA 張志豪演繹新春形象照，鞋款HOVR Phantom 3 新春配色中底處綴有金色潑墨。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR 2023新春限定系列，將代表財源滾滾的餃子與銅錢以東方刺繡美學呈現，不僅服飾外套紅紅火火，鞋款「HOVR Phantom 3」新春配色，以富有春節氣息朱紅、墨黑配色為主體，中底處綴有金色潑墨，搭配金色橡膠大底象徵富貴滿來迎新年。

Onitsuka Tiger

▲經典鞋款「MEXICO 66」加上人造絨毛 。（圖／品牌提供）

若是不想穿著太顯眼的鞋款，那麼Onitsuka Tiger的小白鞋絕對是貼心選擇，這次特別以品牌最經典鞋款「MEXICO 66」為基礎，搭配人造皮革和人造絨毛創造出猶如兔毛般的療癒觸感，甚至帶來了兒童款，全家大小都能穿上。