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2023韓國必買底妝推薦！CLIO粉色方塊氣墊、espoir粉底液超火

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文／美人圈

隨著出國解封，不少人都馬上將鄰近的日本、韓國排進連假旅遊首選，但是去韓國不知道最新美妝、必買超火紅美妝是哪款？今天就帶來2023年韓國超紅的必買底妝，HERA裸色氣墊、CLIO粉色方塊氣墊超火！fwee、NAMING小眾質感必收，快一起看看2023最新韓國必買粉底、氣墊清單，去韓國千萬不要錯過！

2023韓國必買粉底／氣墊推薦

HERA 美肌光澤氣墊

HERA除了超火紅的「Jennie氣墊」黑盒氣墊之外，秋冬更推出裸色的光澤款氣墊，一推出也是秒佔據韓國美妝版話題！這款氣墊的水波光感相當自然，不會給人那種油膩感，偏絲絨霧光妝感非常輕盈、上臉服貼，淡淡的霧光感自然修飾肌膚瑕疵，而且不厚粉，可以完成細緻的高級妝感。

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲HERA美肌光澤氣墊，15g*2／約NT$1,700。‬（圖／HERA）

espoir 晶鑽水光粉底液

espoir的水光底妝原本在韓國就超火，今年更是推出全面升級版，將成分換成純素配方，水光妝感更加精緻、且輕盈無厚重感。這款粉底質地非常絲滑，一抹開馬上與肌膚融合，變得相當自然，同時持妝度以光澤底妝來說也算是相當優秀，可以讓肌膚透出原生光澤般，呈現天生好皮膚的自然妝感。

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲espoir晶鑽水光粉底液，30ml／NT$920。（圖／espoir）

fwee 琉璃光澤氣墊

fwee是一個新的韓國小眾品牌，雖然品牌知名度不高、但是幾款新品都有很高的討論度！這款氣墊主打像是琉璃般清透的妝感，細緻且輕薄的質地一拍均勻服貼，遮瑕度可以堆疊、卻不厚粉，輕薄像是第二層肌膚般的細緻遮瑕，可以打造透明乾淨的肌膚狀態！另外含有高防曬係數，可以簡化底妝步驟、口罩妝的話真的很方便。

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲fwee琉璃光澤氣墊，15g／約NT$700。（圖／fwee）

CLIO 粉色方塊氣墊

CLIO原本KILL COVER氣墊在2022全新升級！先是黑方氣墊一推出就在韓國OLIVE YOUNG賣翻，秋冬更是推出熱騰騰的新品粉色方塊氣墊，延續底妝系列一直強調輕盈、沒有黏膩感的質地，這款粉色方塊氣墊是微微霧光的妝感，搭配中高遮瑕度，真的隨手一拍馬上完成超美妝容！

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲CLIO粉色方塊氣墊，15g*2／約NT$850。（圖／CLIO）

NAMING 超服貼氣墊

NAMING也是一個在韓國口碑很高的小眾品牌，產品外觀都偏中性風格設計、不僅美又相當高級精緻！這款服貼氣墊顧名思義，絲絨的妝效一拍馬上牢牢服貼，不僅不乾燥起皮、而且沒有粉感，可以讓肌膚表現默默被升級，隱藏瑕疵讓肌膚像是開濾鏡一樣自然透亮。

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲NAMING超服貼氣墊，12g*2／約NT$850。（圖／NAMING）

MUSE 果凍純素氣墊

韓國美妝品牌AMUSE首款純素彩妝！近幾年「純素美妝」一直是趨勢，天然成分來源、拒絕使用動物實驗，不僅更加安全也可兼顧環保！這款氣墊是特別的果凍質地，偏半霧光的奶油肌妝感非常輕薄服貼，帶微微的粉紅色調，可以讓肌膚看起來更加白裡透紅。

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▲AMUSE果凍純素氣墊，15g／約NT$810。（圖／AMUSE）

parnell 積雪草精粹亮白氣墊

parnell氣墊近期在Dcard討論度很高，這款氣墊含有將近90%積雪草及保濕成分，是一款專為敏感肌膚打造的舒緩氣墊，雖然妝感偏光澤、但是遮瑕度相當高，可以完成像是奶油肌的妝感，相當膨潤，同時優秀的防口罩沾染、持妝效果更是這款氣墊備受喜愛的原因。

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▲parnell積雪草精粹亮白氣墊，15g／NT$790。（圖／parnell）

WAKEMAKE 純淨純素氣墊

WAKEMAKE本來就常是韓國藥妝店OLIVE YOUNG熱賣品項，這款氣墊也是純素彩妝，粉質細膩服貼、遮瑕度高，妝感相當輕盈無粉感，而且像鵝卵石般的圓潤外型小巧，真的非常精緻！

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▲WAKEMAKE純淨純素氣墊，12g*2／約NT$1,000。（圖／WAKEMAKE）

peripera 純素光澤氣墊

peripera這款氣墊也是2022秋冬新品，一推出就收穫不少好評！這款氣墊是近年美妝圈大紅的「純素彩妝」，對環境友善也更親膚，特別的是遮瑕度偏中高的同時，依舊可以保有光澤感，堆疊後光澤會更加細緻，完全就是韓妞最愛的水光肌！

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲peripera純素光澤氣墊，13g*2／約NT$625。（圖／peripera）

Unleasha 絲緞光澤美肌氣墊

Unleashia這款氣墊也是最紅的「純素美妝」，粉體質地偏奶霜狀、一推開相當貼膚，擁有中高遮瑕度的同時卻相當輕薄，最特別的是這款氣墊採用按壓式設計，隔絕空氣讓粉體不易變質，搭配自帶抗菌效果的氣墊粉撲，更可以減少氣墊粉餅滋生細菌的問題、避免肌膚發炎敏感。

2023韓國必買粉底/氣墊推薦！HERA、CLIO粉色方塊氣墊超火，fwee、NAMING小眾質感必收

▲Unleasha絲緞光澤美肌氣墊，NT$820。（圖／Unleasha）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓國, 底妝, 氣墊, 粉底液

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