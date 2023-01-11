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《黑暗榮耀》宋慧喬木偶紋被嫌老　化妝師教遮瑕提亮畫法更減齡

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文／美人圈

Netflix新劇《黑暗榮耀》宋慧喬暗黑演技大獲好評，木偶紋、法令紋浮出的顯老妝容被讚太敬業，今天就帶來木偶紋、法令紋怎麼提亮、怎麼遮瑕最自然？不再讓搶鏡的木偶紋、法令紋讓你看起來超顯老，減齡顯嫩感的提亮遮瑕技巧必學！

《黑暗榮耀》宋慧喬演技獲讚！木偶紋卻被嫌老

近期以Netflix新劇《黑暗榮耀》回歸的宋慧喬從製作期就備受矚目，劇集上線後也因為暗黑復仇劇情討論度超高，有深度的演技大獲好評、不少人都大讚她拓寬戲路！不過從發布會的照片走入大眾視野以來，宋慧喬最常被討論的就是近年真的有點顯老，疲憊感出現。

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

▲宋慧喬。（圖／뉴스1）

尤其是劇情是偏暗黑復仇的題材，搭配女主角備受痛苦折磨的人設，讓宋慧喬在劇中看起來更顯滄桑顯老！也因為這樣可以更加貼近角色，完全跳脫她以往只能演純愛或傻白甜型的角色戲路，演技上真的轉型很成功。

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

▲宋慧喬出演Netflix新劇《黑暗榮耀》。（圖／《黑暗榮耀》劇照，下同）

《黑暗榮耀》劇中不少瘋狂的演技都獲得很高的評價，尤其是幾個近拍的畫面，會發現她不僅臉部凹陷，鼻翼法令紋、嘴角木偶紋更是明顯，雖然以現在的技術要修圖也不是難事，但為了角色還原度，這樣的「顯老妝容」可以說是相當敬業！

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

平常人如果沒有她的顏值，該怎麼避免搶鏡的紋路呢？今天就一起看看木偶紋、法令紋及淚溝的遮瑕提亮技巧，遮瑕效果更加自然！

木偶紋遮瑕提亮技巧

先校色再畫底妝

面對凹陷的顯老溝紋，適度補充光澤感很重要，可以讓臉部瞬間有膨潤感，在上粉底前可以先簡單用校色遮瑕來提亮及調整膚色，後續也可以選擇偏光澤的底妝，讓臉部更加飽滿膨潤，看起來更減齡。

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

▲木偶紋遮瑕提亮技巧。（圖／IG@luna_makeup_official，下同）

粉底調和紫色飾底，妝感更透亮！

如果是同時需要膨潤感及遮瑕度的人，化妝師也推薦將「些許遮瑕+紫色飾底+粉底」混和再上妝，這樣的方式不僅有足夠的遮瑕度，也因為混和了紫色飾底，可以有降低粉感的效果，底妝會有自然的透亮感、且更加持久不暗沉。

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

淺色調遮瑕畫出三角形

比起用高光做打亮來修飾暗沉溝紋，想要更自然服貼的提亮效果的話，化妝師更推薦用「淺色調遮瑕」或「霧面高光」來提亮！粉底後，先在嘴角兩側的木偶紋部位順著下唇弧度往外畫出三角形，最後再用粉撲將遮瑕輕輕拍開，這樣的三角形畫法提亮效果非常自然，可以完美修飾木偶紋，嘴角提亮後整個人好像都年輕起來！

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

▲三角形畫法提亮效果非常自然。（圖／IG@luna_makeup_official、@bbia.official）

淚溝、鼻翼法令紋這樣遮！

另外加碼分享一下，淚溝、鼻翼法令紋一樣可以用三角形畫法來提亮遮瑕！在眼下淚溝、鼻翼法令紋部位先用淺色遮瑕垂直往下畫、再往外畫出可以蓋過凹陷部位的直線，將兩端連起來變成三角形，接著一樣用粉撲或是刷毛較密的遮瑕刷將遮瑕拍點開，整個膨皮感相當自然！

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

▲淚溝、鼻翼法令紋一樣可以用三角形畫法來提亮遮瑕。（圖／IG@luna_makeup_official、小紅書@森不知）

遮瑕提亮技巧

細微珠光的蜜粉定妝更通透

底妝乾燥、有粉感都會讓完妝後看起來顯老，因此完妝後的定妝步驟很重要，乾燥的秋冬可以用定妝噴霧輕輕噴過一次完成定妝，或是選擇帶有一點點細微珠光的蜜粉加強定妝，這種蜜粉有很好的偏光感、同時也不會太顯毛孔，幫助定妝的同時也可以增加底妝透明感，看起來更加減齡。

《黑暗榮耀》宋慧喬被嫌老？化妝師木偶紋/法令紋三角提亮技巧必學，底妝遮瑕更減齡

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 黑暗榮耀, 宋慧喬, 遮瑕, 提亮, 底妝

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