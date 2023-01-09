《First Love初戀》木户大聖穿旅法台灣設計師新裝！露電眼少年感破表

記者鮑璿安／台北報導

26歲日本男星木戶大聖因演出《First Love初戀》，完美詮釋男主角「並木晴道」青澀的高中時期，人氣因此水漲船高。而他近期更登上時尚雜誌《臺客TAIKER》封面，身穿旅法男裝設計師peter wu 2022秋冬系列單品，以極簡風上衣搭配工裝長褲，展現搶眼表現力。

▲peter wu 卡其色羊毛圓領上衣；卡其色工裝長褲 。（圖／品牌提供）

木戶大聖此次穿上旅法台灣設計師吳昕威同名品牌peter wu 出鏡《臺客TAIKER》封面，peter wu是近年來頗受矚目的設計師品牌，尤其是流線剪裁以及極簡主義，受到不少時尚迷喜愛。而木戶大聖演繹2022秋冬系列卡其色羊毛圓領上衣搭配卡其色工裝長褲，戴起珍珠項鏈多了一絲休閒感，有別以往日式風格，更具有法式風情，看他輕鬆坐在椅子上凝視鏡頭，登封表現相當驚艷，圈粉不少網友。

▲木戶大聖出席戲劇發表會穿著Paul Smith灰色格紋成套西裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

而造型多變的他，日前還在戲劇發布會紅毯上，演繹了Paul Smith灰色格紋成套西裝，搭配鮮明的水藍色滿版印花領帶，新穎組合之下，年輕活力藏不住，散發出紳士態度。

