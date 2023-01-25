「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻

▲以下揭曉「薪水給老婆管」星座男Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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不少男人在寵愛老婆的同時，甚至會把努力賺來的薪水上交給老婆打理，避免自己手滑存不到錢，至於誰會有這種超加分的習慣？不妨參考星座特質解析，以下就公開「把薪水交給老婆」星座Top 3 ！

Top 3 射手座

射手座個性大方，金錢在自己身上基本上很難留住，不是拿來犒賞自己就是和朋友吃吃喝喝，但是若是生命中最重要的女人出現時，射手就會希望自己能夠給另一半最好的，薪水發下來直接給老婆不說，還會乖乖聽老婆的話，這也是射手的聰明之處，因為聽老婆的話怎麼會有錯，反而是大富大貴的開始。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座上榜很多人都不意外，本身就為家庭著想的性格，為他們的婚姻加分許多，所以身為巨蟹的另一半，基本上不需要開口索取什麼，巨蟹自己就會提前想到。而且把錢給老婆只是小部分，巨蟹甚至還會主動分擔家務，讓妻子感受到無微不至的照料，遇到巨蟹男簡直找到寶。

Top 1 牡羊座

牡羊座看似大男人，但是錢這部分其實很隨意，他們會把薪水上交給老婆，很大一部分原因是他們懶得管錢，錢只要在手上就會亂花，所以乾脆全部給老婆。另外，牡羊也很懂寵愛另一半，把妻子視為生命的共同體，雖然說不出什麼甜言蜜語，但是用實際行動就足夠打動人，乖乖交出薪水就是愛的表現。