「翹臀珍」53歲臉蛋零細紋、身材超火辣！技巧性睡眠、每天都防曬是關鍵

記者李薇／台北報導

美國流行歌曲天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在電影、歌唱、戲劇都有亮眼表現，在演藝圈活躍超過30年，地位無人能及，已經53歲的她也在日前分享自己的保養秘訣，主要分為4個關鍵，尤其是睡眠跟保養更是超重要的事情。

＃技巧性睡眠

珍妮佛羅培茲分享，最大的保養秘訣就是睡覺，但如果真的沒辦法睡飽的話，也有方法，就是把睡眠控制在某個時間段，就可以讓自己睡起來之後容光煥發，「要的話就是低於4小時、不然就是大於7小時」。

＃每天都防曬

珍妮佛羅培茲的保養其實相當簡單，洗臉（包含卸妝）、精華液、乳霜就行，但防曬是她認為非常重要的一步「抗老」關鍵，而且不管每天有沒有要出門或是上妝，都一定要擦防曬，而且要趁年輕就要開始，所以一款有防曬係數的乳霜是她覺得很重要的單品。

＃鼻樑擦眼霜

很多人買眼霜都只會擦眼周，但珍妮佛羅培茲會把眼霜順便帶到鼻樑往上、約額頭的位置，稍微塗抹一下讓成分吸收，她也分享，很多人都說25歲之前靠天生，25歲之後就要靠後天的努力來維持住青春。

＃顴骨上方修容

在修容選色上，珍妮佛羅培茲說，她從來不會只用一種顏色，會先用刷具沾取深一點的顏色再混合淺色系，以前也習慣上在顴骨位置，但後來會往顴骨上面一點做修容，因為這樣可以讓臉部有自然提拉的效果，避免下垂感。