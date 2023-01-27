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美女王后各個是學霸　難民出身變「阿拉伯的黛安娜」最傳奇

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▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王后拉尼婭（左）與國王阿卜杜拉二世感情深厚。（圖／翻攝queenrania IG）

記者陳雅韻／台北報導

現代王室成員一舉一動，依然是世人目光焦點，特別是嫁入王室「麻雀變鳳凰」成為王后的故事，讓人們津津樂道，不過所謂的「麻雀」絕非等閒之輩，各個是學霸，她們美麗優雅的外表下是學識與經驗的累積，積極投身公益活動也需要無比的熱情，才能獲得民眾的肯定與愛戴，當中最傳奇當屬難民出身的「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）。

▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲約旦國王阿卜杜拉二世與王后拉尼婭育有二子二女，一家幸福美滿。（圖／翻攝queenrania IG）

約旦王后拉尼婭
52歲的約旦王后拉尼婭生於科威特的醫生家庭，原本優渥幸福的家庭，卻因1990年的波斯灣戰爭而成為難民，但她堅定的意志未被擊垮，以優秀成績進入知名開羅美國大學攻讀工商管理，畢業後進入蘋果公司和花旗銀行工作。

▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王后拉尼婭優雅時尚，去年底造訪義大利穿著FENDI外套搭配當時尚未上市的LV與藝術家草間彌生聯名系列Capucines手袋。（圖／翻攝queenrania IG）

1992年參加由約旦阿伊莎公主主辦的晚宴中，邂逅當時是仍是約旦王子的阿卜杜拉（Abdullah II of Jordan），兩人交往半年後閃婚，育有2子2女。丈夫是拉尼婭最強大的後盾，讓她突破中東女性的種種限制，積極推動女性爭取教育、工作和投票平等機會，從她的服裝造型可見她追求自由的決心，成為最活躍於國際舞台的中東王后，被封為「阿拉伯的黛安娜」。

▲▼ 西班牙王后 。（圖／CFP）

▲西班牙王后后蕾蒂西亞（左二）去年與西班牙國王菲利浦六世出訪德國。（圖／CFP）

西班牙王后蕾蒂希亞
50歲的西班牙王后蕾蒂希亞（Letizia Ortiz）是西班牙史上第一位平民王后，有過一次婚姻，被視為與英國王室哈利王子妻子梅根馬可經歷相似，但人氣比她高出許多。蕾蒂希亞嫁入王室前是新聞主播，曾以戰地記者身分前往伊拉克採訪，專業表現深受肯定。

▲▼ 西班牙王后 。（圖／CFP）

▲前年西班牙國王一家人在機場送長女萊昂諾爾女親王到英國留學。（圖／CFP）

▲▼ 西班牙王后 。（圖／CFP）

▲西班牙王后蕾蒂西亞勤於健身，常秀手臂的肌肉線條。（圖／CFP）

西班牙國王菲利浦六世與王后蕾蒂西亞育有2個女兒，長女萊昂諾爾已被封為女親王，未來將成為西班牙歷史上第二位女王，蕾蒂西亞除了悉心栽培愛女，也致力推廣癌症研究的慈善公益事務，她關心健康議題也身體力行，私下她勤於健身，經常亮出她結實的手臂肌肉。

▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲不丹王后吉增佩瑪大婚當天佩戴Anna Hu幸福罌粟花系列耳環。（圖／Anna Hu提供）

不丹王后吉增佩瑪
被封為「全球最美王后」的32歲不丹王后吉增佩瑪出身貴族，與旺楚克國王的愛情故事絕對是當代童話，因為當年17歲的旺楚克在野餐遇見只有7歲的吉增佩瑪，被她深深吸引並立下婚約要等她長大，待她完成英國倫敦修讀國際關係的學業，便於2011年結婚，她成為全球最年輕的王后，婚後育有二子。

▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲不丹王后吉增佩瑪與國王凱薩爾旺楚克育有2子。（圖／翻攝queenjetsunpema IG）

▲▼約旦王后不丹王后 。（圖／翻攝IG）

▲不丹王后吉增佩瑪一臉慈愛看著兒子。（圖／翻攝queenjetsunpema IG）

被稱為「幸福國度」的不丹，對多數人而言仍蒙上神祕面紗，王后吉增佩瑪特別開設個人官方IG，以英文搭配照片記錄不丹各種節慶儀式，以及王室所參與的活動，讓外界更了解其文化，她可謂是不丹的最佳代言人。

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