畫太粗、眉頭太開⋯常見5種NG眉妝！2023年「透明裸眉」才是大勢妝容

記者李薇／台北報導 圖／lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、品牌提供

眉型深深會影響一個人的質感跟風格，雖然不像眼影、唇彩充滿不同的色彩，但重要性絕對不會比其他部位的妝容要差，甚至更為重要，首席眉型專家Ariel就分享，以下幾點NG眉型妝容，還有最新的眉彩趨勢，一定要特別筆記！

5個常見的錯誤眉妝問題：

1.眉妝太粗

近年韓系妝容受到年輕女孩喜愛，尤其是稍微有點粗度的眉型是經典妝法，但是很多人都會不小心畫太粗，看起來整個臉會有點頭重腳輕或是太過強烈，建議應該要按照原生毛流來畫，粗度大約0.7公分到0.8公分會是最佳。

2.眉尾下垂

有些人對於眉型的掌握還不太熟悉，眉毛會畫得很後面又下垂，甚至很接近太陽穴的位置，建議可以稍微觀察一下自己的眉型狀態進行調整，往後拉長但是不要過度。

3.眉尾剔除

近年眉型趨勢僅求自然原生眉，所以不太建議把眉尾的部分直接剔除，這樣會破壞整體眉妝呈現的質感，局部雜毛修飾即可。

3.眉頭畫太開

眉頭的位置也是相當重要的關鍵，很多人會把眉頭畫太開，很容易讓五官有不集中的視覺感，但要怎麼評估眉頭的位置，建議可以拿一支筆，從鼻子凹陷的地方往上延伸，對到眉毛的水平線，大約就是眉頭可以描繪的位置。

5.眉色挑選

現在受到時尚流行趨勢的影響，很多人都會染淺髮色，然後使用很深的眉彩單品，建議可以挑選綜合髮色、眼珠顏色還有妝容氛圍來挑選，自然、順眼最重要，讓整個妝感充滿平衡感。

針對今年的眉毛流行趨勢，Ariel就表示，透明裸眉妝相當重要，眉峰圓潤、沒有明顯的角度，同時把握自然眉型，把周圍一點雜毛去除即可，不用過度修整，並建議把空洞的部位補滿，而不是全部畫好畫滿，顏色也可以稍微挑選比髮色淺一點點色調的眉筆或是眉粉，然後可以用眉筆在眉頭補2到3根毛流，製造出自然的毛流感。

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