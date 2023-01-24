5個「敷面膜壞習慣」小心美肌不成反爛臉！　泡澡時敷也NG

▲敷面膜是許多女生愛用的美肌保養法，但敷錯可得不償失。(圖／翻攝IG@etudeofficial、@yoonara_mood)

記者張毓容／綜合報導

敷面膜可說是簡單又快速有效的保養方式，尤其是片狀面膜，更是許多台灣人的最愛。但你知道嗎？看似簡單的敷面膜，要是碰到以下幾個NG行為，不僅會破壞面膜的保養效果，還可能會引起肌膚不適，造成敏感、冒痘等問題，讓你美肌不成反而爛臉。到底哪些敷面佛有哪些NG行為要避免，快一起來看看！

NG 1：泡熱水為面膜「加溫」

天氣比較冷的時候，有些人為了避免敷臉時會有冰涼感，會把面膜先泡到熱水裡溫熱再拿來敷臉，但這個動作要小心！因為面膜所含成分種類組成繁多，基本上建議常溫置於陰涼處保存，以免造成成分不安定，產生變化，尤其美白面膜需要特別注意，如果加熱可能會破壞面膜裡的成分。

NG 2：天天敷面膜

不少皮膚科醫師提醒，面膜屬於加強保養品項，通常面膜中添加的保養成分較複雜，太頻繁使用反而會造成肌膚負擔，甚至導致肌膚變敏感、冒痘。一般情況下，一週敷臉2～3次就已足夠。

NG 3：面膜敷越久越有效

有些人會敷著面膜做事、睡覺，一不小心就敷了半小時、一小時，甚至敷到隔天睡醒，然而敷臉時間大多以10~15分鐘左右為佳，拿下來前還保有一點濕濕的感覺，才能保有最好效果。如果時間太久導致水份蒸發，反而達不到保濕效果，因此最好參照產品建議說明時間使用，最長也盡量別超過20分鐘。

NG 4：泡澡時邊敷面膜



洗澡、泡澡時浴室裡有大量水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，導致有些局部敷不到面膜，會讓效果大打折扣。面膜最佳敷用時間推薦在洗澡後30分鐘內，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

NG 5：敷完面膜就結束保養

一般片狀面膜大多使用精華液劑型幫助保濕，但通常脂質含量少、滋潤度不會太高，因此敷完面膜後，可輕輕按摩幫助精華液吸收，後續建議還是要擦上平常使用的乳液、乳霜類來幫助鎖住水分。