最擅長隱藏情緒的3大星座！Top 1想維持優雅形象，總是微笑示人

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

小孩總是給人純真的印象，因為他們開心就笑、難過就哭，但隨著長大成人，許多人越來越會「修飾」情緒表達，甚至會隱藏自己真實的情緒，就算內心很難過或是生氣，也能一臉平靜的面對別人，讓人猜不透他們在想什麼。在微博擁有70多萬粉絲的星座專家「星座菌」就公開最會隱藏情緒的星座排行Top 3，尤其冠軍為了維持優雅形象，就算內心再苦再生氣，都會努力微笑示人。

Top 3：摩羯座



個性嚴謹踏實、做事又慎重的摩羯座，有很強的耐力、意志力也很堅強，也很會壓抑自己，不管遇到什麼事情都很能沉得住氣，臉上常沒有太多表情，開心和不開心時的狀態在外人看起來也都差不多，讓人看不出情緒，因此常給人一種冷漠嚴肅的感覺。但其實摩羯只是比較會隱藏自己的情緒和感情，要讓他們對人敞開心扉，不是一件簡單的事情。

Top 2：金牛座



個性溫和沉著的金牛座，很慢熱、也很被動，在和人相處的過程中，不隨意敞開心扉，忍耐力很強的他們，只要是不想說的事就能一直藏在心裡，不管什麼時候、什麼情況下都不會說出口。他們非常懂得隱藏情緒和情感，不想讓人知道的事，對方就永遠都不會知道，但想讓人知道的事就一定會想辦法讓對方知道，讓人總是猜不透他們的想法。

Top 1：天秤座



總是給人優雅溫和形象的天秤座，不論在什麼場合、任何時候都會讓自己保持住這種淡然，因為他們天生情商高，能隨意自在的應對許多事，而且各種大小場面都見識過，所以對很多事都已經見怪不怪了，只想能一直保持從容優雅的一面。非常懂得隱藏自己情緒的天秤，就算內心感到很無奈、苦悶，也不會讓任何人看到自己不堪、負面的一面，盡力以微笑示人。