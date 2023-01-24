會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光

記者王則絲／台北報導

專門從事惡搞計畫的創意團隊MSCHF，來自美國紐約布魯克林，其創意企劃每每都能引起網路話題。日前MSCHF展出了一台「公開餘額的ATM」，它是真正可以使用的ATM，不過它會將所有使用過機台的帳號存款餘額公開，並自動列出排名榜單，雖然大多數人通常不願公開存款，但也有不少人真實去操作機台，留下了精彩的榜單紀錄。

▲MSCHF設置了一台「公開餘額的ATM」形成話題。（圖／翻攝自IG@mschf）



創意團隊MSCHF日前於邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel Miami）上，展出一台「公開餘額的ATM」，它雖然是一台真實可操作、提款的ATM，但卻讓人望之卻步？這台「公開餘額的ATM」與一般的ATM不同，它會先幫使用者拍張大頭照、在使用後公開使用者帳戶的存款餘額，並自動生成排行榜單，所有人都能看到。

▲「公開餘額的ATM」自動生成排行榜，並公開你的名次。（圖／翻攝自IG@mschf）



MSCHF組織表示，發想這台「公開餘額的ATM」，其實就是反向在諷刺炫富的行為，以「公開餘額」並製作排名這樣直接的舉動，不只吸引多金人士前來炫富，也有不少人大方公開自己少得可憐的存款；先前的榜首為知名DJ Diplo，存款顯示超過300萬美元（近億台幣），也有使用者的存款一毛不剩，形成有趣的現象，如果是你，你敢使用這台ATM嗎？