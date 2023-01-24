fb ig video ETtoday search mobile

會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光

>

記者王則絲／台北報導

專門從事惡搞計畫的創意團隊MSCHF，來自美國紐約布魯克林，其創意企劃每每都能引起網路話題。日前MSCHF展出了一台「公開餘額的ATM」，它是真正可以使用的ATM，不過它會將所有使用過機台的帳號存款餘額公開，並自動列出排名榜單，雖然大多數人通常不願公開存款，但也有不少人真實去操作機台，留下了精彩的榜單紀錄。

▲排行榜ATM。（圖／翻攝自IG）

▲排行榜ATM。（圖／翻攝自IG）

▲MSCHF設置了一台「公開餘額的ATM」形成話題。（圖／翻攝自IG@mschf）

創意團隊MSCHF日前於邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel Miami）上，展出一台「公開餘額的ATM」，它雖然是一台真實可操作、提款的ATM，但卻讓人望之卻步？這台「公開餘額的ATM」與一般的ATM不同，它會先幫使用者拍張大頭照、在使用後公開使用者帳戶的存款餘額，並自動生成排行榜單，所有人都能看到。

▲排行榜ATM。（圖／翻攝自IG）

▲「公開餘額的ATM」自動生成排行榜，並公開你的名次。（圖／翻攝自IG@mschf）

MSCHF組織表示，發想這台「公開餘額的ATM」，其實就是反向在諷刺炫富的行為，以「公開餘額」並製作排名這樣直接的舉動，不只吸引多金人士前來炫富，也有不少人大方公開自己少得可憐的存款；先前的榜首為知名DJ Diplo，存款顯示超過300萬美元（近億台幣），也有使用者的存款一毛不剩，形成有趣的現象，如果是你，你敢使用這台ATM嗎？

關鍵字：

公開餘額ATM, MSCHF, 惡搞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重 貝克漢女兒小哈潑最愛穿潮球鞋！端莊禮服下配Air Jordan獲網讚翻 今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間 3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步 新的一年讓自己好好睡　正確睡覺「一晚＝慢跑一小時」 左右刷竟是錯！6個「錯誤潔牙觀念」快改，小心蛀牙口臭通通來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面