超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

▲超看「第一印象」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

編輯／Ann

很多人交友都是靠著後面不斷深入了解，藉此培養感情，但也有部分星座恰好相反，他們根本是第一印象定生死，如果第一眼搞砸了，日後連朋友都當不成，更別說發展成戀人！超看第一印象星座Top 3 ，你上榜了嗎？

Top 3 牡羊座

牡羊座想要認識一個人，不會從別人那裡去打聽，而是會以自己的第一眼判斷，眼前的人是否是想要深入交往的類型。如果連第一眼沒有眼緣，也沒有那種命中註定的相遇，那麼牡羊很少會繼續相處下去，沒了熱情的牡羊基本上已經放棄社交了。

Top 2 雙子座

無論交友或是戀愛都一樣，雙子座往往只在乎第一眼的感受，換句話說也有點外貌協會了，只要是留下深刻的第一印象，那麼雙子會完全表明態度，希望讓對方知道自己的想法，採取速戰速決的戰術。他們會打從心底覺得，感覺對了什麼都對，若是看不順眼以後也不會順。

Top 1 雙魚座

如果說雙魚座是在什麼時候下定決心要與這個人深入交往，絕對是在第一眼，因為雙魚超在乎第一印象，他們是很憑感覺的星座，所以在遇到陌生人時候，更在意的是交流的感覺，只要聊得來就很有後續可能，如果第一印象不好，後來怎麼彌補都很難加分。反之，雙魚也會希望留給對方完美的印象，過了再久都可以不斷回味初見時的美好。