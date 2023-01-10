fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK加裝「防撞桿」　大地色系強悍錶絕配戶外運動造型

>

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲模特兒戴G-SHOCK圓形錶殼的DW-5700PT-5腕錶，3,600元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春節長假即將來臨，正是走入大自然擁抱出林的好時機，CASIO旗下品牌G-SHOCK特別推出TONE-ON-TONE PROTECTOR系列4款大地色系錶款，不僅與戶外服裝完美搭配，還具耐衝擊、防水200米特色，且具鬧鈴、碼錶等實用功能，成為露營、爬山或旅遊等活動的最佳配件。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK經典方形錶殼的DW-5600PT-5，3,600元。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK為GA-2100PT-2A腕錶首次加上保護器，4,200元。

G-SHOCK全新TONE-ON-TONE PROTECTOR系列以歷來最受錶迷喜愛的4款錶為藍本設計，包括經典八角設計的GA-2100、圓形錶殼的DW-5700與經典方形錶殼DW-5600，均採大地色系單色霧面樹脂材質，搭配以汽車防撞桿為靈感的金屬保護器，也是GA-2100系列第一次加上保護器，展現G-SHOCK強悍形象。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GA-2100PTS-8A腕錶，3,900元。

同樣走在潮流尖端的Swatch，繼去年8月推出Swatch X Dragon Ball Z 七龍珠Z聯名系列後，再次集結Dragon Ball Z 七龍珠Z人氣角色，推出Swatch X You 訂製腕錶服務，粉絲可從Goku（悟空）和之前尚未登場的人物─Gotenks（悟天克斯）、Krillin（客林）、Piccolo（比克）、Trunks（特南克斯）、Bulma（布瑪）和 Android18（人造人18號）等7位戰士選擇心儀角色，再挑選圖案背景、機芯、指針及時標的設計打造專屬錶款，搭配限定DRAGON BALL Z錶環與SWATCH X YOU和SWATCH X DRAGON BALL Z聯名LOGO特別包裝，極具收藏價值。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch集結Dragon Ball Z七龍珠Z人氣角色，推出訂製錶款，單只3,950元。（圖／Swatch提供）

►兔年錶不是只有卡哇伊！　G-SHOCK攜手刺青師創貓兔合一個性款

►風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

《VOGUE》總編孫怡升格當媽　告白愛妻「辛苦了」

《VOGUE》總編孫怡升格當媽　告白愛妻「辛苦了」

超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象

超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

10雙好搭小白鞋必入手！瘦子同款、NIKE全白低筒　男生女生穿都好看 網讚超級準！第一眼看到嘴唇還是樹葉，秒測你「真實個性」 畫太粗、眉頭太開⋯常見5種NG眉妝！2023年「透明裸眉」才是大勢妝容 2023早春3大潮流！龜背芋洋裝、浪漫純白刺繡　一回暖就成為焦點 「翹臀珍」53歲臉蛋零細紋、身材超火辣！技巧性睡眠、每天都防曬是關鍵 2023新年限定美妝盤點！蘭蔻刮刮卡送機票加iPhone14、CPB激光瓶超狂桌遊禮盒 Lisa曼谷開唱根本性感天花板！「中空愛心裝」化身粉紅妖精

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面