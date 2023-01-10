G-SHOCK加裝「防撞桿」　大地色系強悍錶絕配戶外運動造型

▲模特兒戴G-SHOCK圓形錶殼的DW-5700PT-5腕錶，3,600元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春節長假即將來臨，正是走入大自然擁抱出林的好時機，CASIO旗下品牌G-SHOCK特別推出TONE-ON-TONE PROTECTOR系列4款大地色系錶款，不僅與戶外服裝完美搭配，還具耐衝擊、防水200米特色，且具鬧鈴、碼錶等實用功能，成為露營、爬山或旅遊等活動的最佳配件。

▲G-SHOCK經典方形錶殼的DW-5600PT-5，3,600元。





▲G-SHOCK為GA-2100PT-2A腕錶首次加上保護器，4,200元。



G-SHOCK全新TONE-ON-TONE PROTECTOR系列以歷來最受錶迷喜愛的4款錶為藍本設計，包括經典八角設計的GA-2100、圓形錶殼的DW-5700與經典方形錶殼DW-5600，均採大地色系單色霧面樹脂材質，搭配以汽車防撞桿為靈感的金屬保護器，也是GA-2100系列第一次加上保護器，展現G-SHOCK強悍形象。

▲G-SHOCK GA-2100PTS-8A腕錶，3,900元。

同樣走在潮流尖端的Swatch，繼去年8月推出Swatch X Dragon Ball Z 七龍珠Z聯名系列後，再次集結Dragon Ball Z 七龍珠Z人氣角色，推出Swatch X You 訂製腕錶服務，粉絲可從Goku（悟空）和之前尚未登場的人物─Gotenks（悟天克斯）、Krillin（客林）、Piccolo（比克）、Trunks（特南克斯）、Bulma（布瑪）和 Android18（人造人18號）等7位戰士選擇心儀角色，再挑選圖案背景、機芯、指針及時標的設計打造專屬錶款，搭配限定DRAGON BALL Z錶環與SWATCH X YOU和SWATCH X DRAGON BALL Z聯名LOGO特別包裝，極具收藏價值。

▲Swatch集結Dragon Ball Z七龍珠Z人氣角色，推出訂製錶款，單只3,950元。（圖／Swatch提供）

