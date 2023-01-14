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《黑暗榮耀》鄭成日熟男魅力爆發！天生衣架子，成套西裝根本為他而生

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在《黑暗榮耀》中走精緻熟男路線的鄭成日，飾演話題女二林智妍的丈夫「河度領」，被問到為什麼在三位相親對象選了自己，河度領語氣近乎冷漠地說：「因為你穿得最少，但是全身是迪奧。」壞壞的雅痞個性，再乖的女孩都會被這句勾出內心深處的18禁的那一面。

鄭成日日前因8週自練出極品腹肌兒登上熱搜，在精實身材神助攻下，鄭成日是你我最羨慕的衣架子身形！

文藝學院風

在tvN所製作的《Bad and Crazy》飾演善解人意的心理諮商師，鄭成日的造型多以襯衫＋針織衣組合完成，配上知性的圓框眼鏡，看起來有如大學教授一般學識淵博。如果以前大學教授長這樣，編輯我一定每堂課都準時簽到、不翹課。

暗黑皮衣

前一秒知性，鄭成日下一秒在同劇換上全黑的反派造型，黑色皮風衣加上黑色高領毛衣，暗黑個性也頗為吸引人。

成套西裝根本為他而生

包含《黑暗榮耀》在內，鄭成日最常以西裝造型出現在影劇當中，那合身的肩線、精心配色過的領帶和口袋巾，就像「朱如炡」所形容的：「他的手錶、外套、皮鞋、香水每一樣都不多不少恰到好處，該怎麼說呢？就像翻開知名男性雜誌1月號第17頁的感覺。」不只女孩喜歡，就連直男也都甘拜下風。

單一件襯衫最引人遐想

除了被他劇中造型吸引，鄭成日私服穿搭當中又以單一襯衫的穿著最吸引人，尤其是他隨興解開領口最上方兩顆扣子，加上得知他內在的極品腹肌，要不想歪真的好難。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黑暗榮耀, 鄭成日

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