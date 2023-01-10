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安格斯12星座一周運勢1／9-1／15　金牛荷包要顧、摩羯多采多姿

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本周牡羊座整體運勢還算可圈可點，日子好事壞事交錯顯得有些混亂，不過可以從中看出，未來這周過得十分充實緊湊，工作上有變動，但不會帶來太巨大的麻煩，感情上有對象者能在下班休假的時光充分享受彼此的甜時光，而期待感情的單身羊，則可以趁著周末認識新朋友、開發新對象，金星的庇佑下說不定就能開出今年第一朵桃花！

金牛座 4.21~5.20

水逆為金牛座的生活帶來許多不確定的因素，可能會跳脫熟悉的舒適圈，接觸以往不曾接觸的事，此時需要冷靜而大膽的處理，雖然有些緊張，不過大致有驚無險！感情方面與情人之間的岐見會與工作有關，也許需要重新調整腳步，好好拿捏兩者的輕重。單身者桃花運上升，不過花錢的速度也在上升，得控管好自己的荷包。

雙子座 5.21~6.20

保持平衡的坐息與均衡的營養，才能有體力有本錢征服工作考驗，這周等著雙子的是一個個大大小小的挑戰，只有面對它解決它，你的實力才能更進階，此時家人、朋友的相伴能為你抒解壓力，情人則是你的繆思之神，能為你帶來靈感。單身者很有桃花緣分，不過還需要你留神，否則一個沒注意就可能錯失機緣。

巨蟹座 6.21~7.21

人際、工作方面好運翻騰，不過巨蟹座可別貪心，凡事先求穩再求好，千萬別急功近利，以免錯失真正的良機。單身蟹座感情上的機會不高，最大問題還是你過於悲觀保守，只有廣結人緣才能創造更多愛情的機會。至於有對象者可以抽空一起旅遊、出外走走，簡單的享受一頓美食、一起看個夜景，就足以讓彼此感情加溫不少。

獅子座 7.22~8.22

頂著巨大的壓力與期望，獅子座這周工作滿檔，雖然忙爆，但運勢還算不錯，這周與人溝通互動的頻率大增，需要拿出你卓越又精準的協調手腕，讓彼此化敵為友。而情緒化會是影響運勢的最大關鍵，保持心情平穩才能打開好氣場迎接好運！感情方面進度暫且擱置，朋友的鼓勵與分享似乎比不明的曖昧更能為你帶來療癒效果。

處女座 8.23~9.22

在金星與太陽的推波助瀾下，就算水逆也不能完全遮蓋你職場上驚人的實力，這周的處女座工作上受到重視與重用，就算任務頗有難度，也能在你執著不屈的認真幹勁下得到完美結局，不過處女座需要適時排解心理上的壓力，可以趁著周末或下班時刻與情人或心上人一同共度，既能療癒自己，也能在感情上累積一點進展。

天秤座 9.23~10.22

隨著金星位移穩坐四宮，天秤座這周運勢也更穩定，工作表現不斷向上，愈是忙碌愈不可在小細節上掉以輕心，以免事情搞砸影響整周心情。這周感情運也默默在提升，單戀者可以提升自信，讓這段感情化暗為明，有情人者彼此感情雖然不如想像中那麼濃烈浪漫，但彼此默契日復一日的堆疊，感情會愈來愈甜美。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍這周容易在小事上與人發生口角，不論自己有多忙碌，都千萬不要遷怒他人，心情煩悶時可以選擇避開人群，偶爾也要適時安排休閒娛樂，讓自己緊繃的神經可以喘口氣。這周心裡有什麼鬱悶不順，都可以和情人或信得過的好友傾訴，千萬不要把事情憋在心裡。單身者感情變化莫測，目前仍在瞹眛中載浮載沉。

射手座 11.23~12.21

只能說水逆+火逆的這周，射手得提升警覺，一個小小疏忽，就很可能在日後出現連鎖性的影響，以致走向一個意想不到的結局，尤其是工作方面合約文書往來，要嚴謹把關，避免細節上的失誤造成遺憾。感情上出現利多，與情人互動熱絡，彼此風雨生信心，感情再進階。單身者桃花偏少，但人際運提升，身邊不乏陪伴你的朋友！

摩羯座 12.22~1.19

雖然摩羯向來都會把事情處理得井井有條，不過水逆的到來多添了變數，這周的你得提升自己的細心程度，千萬別在最後關頭搞砸而功虧一簣。感情表現還算不錯，這周在金星二宮之下，單身者的緣分近在眼前，各種機會接踵而至，生活也變得多采多姿；有情人者，情人就是你的貴人，透過情人的鼓舞能為你帶來滿滿戰力！

水瓶座 1.20~2.18

人無遠慮必有近憂，近期的水瓶容易為工作上或生活方面的瑣事心煩，然而你擔心的事情大多來自庸人自擾、自己嚇自己居多，如果不想反覆擔憂，就得放寬心情，盡人事聽天命。此時受到金星影響，愛情運勢旺，單身者有機會在歡樂開心的聚會場合中遇到緣分。至於已有伴侶的，也可能有桃花緋聞，當心惹來麻煩。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚若想要在工作上突破原地踏步的瓶頸，那麼這周就算壓力重重，也要全面改掉過去對於某些工作總是抱著消極的態度，天下無難事只怕有心人，只要有心想要完成，事情就會有意想不到的進展。感情方面雙魚的桃花運勢其實很旺盛，曖昧的情愫正悄悄發酵，但想要穩定的戀情，此時可能就有些卡卡的。

 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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