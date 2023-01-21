新春6個時尚關鍵字　粉色單品、基本款白襯衫穿出全新個人風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

本季透過明亮的色彩，為構圖注入生動氣息，讓全身造型更為突出，以及可見單品運用奢華面料展現視覺層次感，中性特質結合透明感的薰衣草紫、矢車菊藍及粉藍綠色，另外也有在正式場合能搭配時髦風格的單品。前衛輪廓的成套西裝無論是拆開混搭或是單一色系穿著都能彰顯個人風格，也有輕盈保暖的單品能夠依照個人需求作為搭配使用。

透明感色系

透明感的灰藍色系，讓視覺上更舒適，是今年的造型重點，今年務必留意，嘗試透明色系不妨運用One Tone同色調的方式穿搭。 巴拉克拉法帽

巴拉克拉法帽從去年紅到今年，是突顯素色造型的單品好幫手，初次嘗試的人不妨選擇基本色會更好上手。 粉色單品

粉色系依舊是早春造型熱門單品，除了全身單一色系的造型方式，也可以嘗試混搭丹寧褲或西裝褲，讓造型重點更聚焦 One Tone同色系

同色系的穿搭方式看似簡單，實際上需要留意的材質與色調深淺，才能穿出高級感。 針織背心

寬鬆版型的針織背心，無論男女都能營造輕鬆的舒適氣息，可以正式也能休閒的特質深得人心。 基本款白襯衫

白色襯衫是大家衣櫃中都會有的單品，如此基本的單品更要注重質感與剪裁，運用不同的單品混搭就能展現屬於自己的風格。

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