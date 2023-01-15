《今際》三吉彩花短髮魅力爆發　多款造型變化堪稱範本

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Netflix日劇《今際之國的闖關者》第二季仍廣受討論，其中飾演安梨鶴奈的三吉彩花不僅擁有精緻五官、高挑身材，連招牌短髮也超吸睛。





三吉彩花 《說好不哭》MV女主角

大家是在什麼時候認識三吉彩花的呢？是在《今際之國的闖關者》第一季的安梨鶴奈出場時，還是更早之前看周杰倫x阿信《說好不哭》時呢？26歲的三吉彩花在小學時就以模特兒身份出道，後來不管在戲劇、廣告代言的表現上都相當亮眼。

剪短髮後成招牌

學生時期的三吉彩花一直都是以長髮造型示人，直到20歲左右把長髮剪掉後就一直都是維持中短髮造型，只有特別活動才以「期間限定」長髮現身。不少觀眾都覺得三吉彩花深邃如混血兒的五官及高挑身材原本帶有一點空靈的清新感，剪了短髮後風格轉變成為比較個性、俐落的感覺，反差感相當亮眼。

三吉彩花短髮範本造型推薦

剪了短髮之後，三吉彩花簡直就是短髮範本！多年來也嘗試了不少的造型，近期更是剪了比鮑伯頭更短的極短髮，以下就來盤點三吉彩花的經典短髮造型。

率性極短髮

極短的旁分黑髮加上紅唇，不提三吉彩花171cm的大長腿身高，就連坐著都讓她氣勢萬千。

俐落油頭

在出席正式場合、頒獎典禮時三吉彩花也會以俐落的All Back油頭登場。

漫畫短髮

在剪短髮之後三吉彩花的風格一直都是比較俐落、帥氣的，但如果想要偶爾讓風格比較柔和、可愛一些，就以原本的短髮造型換上瀏海吧！





水波紋短髮

水波紋短髮則是讓造型透過線條感、立體感都更明顯一點的做法，讓髮型更有層次感。





個性染髮

雖然大多都以黑髮造型為主，但其實三吉彩花也挑戰過不少特殊髮色，從最近的金髮、帶點金屬感的紅銅棕色，還有2019年時也曾染過較鮮艷的葡萄紫色系，或是以挑染的方式呈現。









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