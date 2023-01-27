盤點10大名錶品牌的入門經典款！勞力士蠔式錶依舊熱門、浪琴典雅耐看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想收一款精品等級的手錶？不妨從以下10大品牌的售價最入門款或是設計最經典雋永的款式來下手吧！

TOP 10. IWC萬國錶

Pilot’s Watches飛行員系列手錶，售價約NT$145,000起

IWC萬國錶目前有六大主打：Pilot’s Watches飛行員、Portofino柏濤菲諾、Ingenieur工程師、Aquatimer海洋時計、Da Vinci達文西、Portugieser葡萄牙。系列各有風格特色、材質與各階功能，而其中的Pilot’s Watches飛行員手錶，從1930年代推出開始，以高辨識度（大型圓錐形錶冠、飛行駕駛艙為靈感的錶盤設計、閱讀性更高的12點鐘三角形指標）、率性風格，人氣向來居高不下，近年推出小王子主題特殊款，也數度成為IWC品牌年度主題重點款。大三針基本款式的入手門檻價大落在台幣15萬以內。

TOP 9. Tag Heuer 泰格豪雅

Carrera系列女錶，售價約NT$72,400起

Tag Heuer泰格豪雅的女錶以實用性與運動感在市場開闢一片天地，近年推出的Carrera系列女錶同樣走個性外型的路數，也反映目前時下大行其道的運動錶趨勢。當然，滿足穿搭造型該有的多元選擇也少不了！從錶徑尺寸、錶面材質、面盤顏色、金屬鍊帶或皮革錶帶…都能隨意選擇；另外，日期窗的梯形呈現也獨具巧思，是進階機械錶的入手好選擇。

TOP 8. Richard Mille

Richard Mille絕對值得喜愛手錶的你關注。2001年才正式推出第一款手錶的新興品牌，手錶平均售價衝破七位數，即使要價不斐，吸引力也只增不減，一票名人富豪藏家、頂尖運動員和好萊塢大明星—楊紫瓊、瑪格羅比（Margot Robbie）、拉斐爾納達爾（Rafael Nadal）、菲董（Pharrell Williams）…都是忠實客人。這樣銳不可擋的氣勢，背後必有實力為後盾，Richard Mille的旋風魅力一定要認識。

TOP 7. Audemars Piguet（AP）愛彼

皇家橡樹Royal Oak系列手錶，售價約港幣108,000起

打開Audemars Piguet（AP）愛彼最有辨識度、經典手錶系列的話題，首先必定提到皇家橡樹Royal Oak，從1970年代面世，可以說是當今運動風格手錶的開山始祖！個性十足的設計出自一代鐘錶大師Gerald Genta手筆，包括八角形錶殼、刻意顯示於外的錶圈螺絲、錶盤方格飾紋…皆是讓人玩味不已的美學細節。

TOP 6. Tissot天梭

Lady Heart系列女錶，售價約NT$22,500起

天梭Tissot以都會、知性、活潑、多變的設計風向深得人心，而市面上少見的「開心」、「部分鏤空」圖騰的錶盤呈現方式，更是具代表性的經典款式。

TOP 5. Patek Philippe（PP）百達翡麗

Twenty～4系列手錶，售價約NT$428,000起

收一款人稱手錶之王的Patek Philippe（PP）百達翡麗，可說是每個錶迷的終極目標之一，大致上來說一款基本功能的機械機芯錶，約莫要價台幣60萬；不過2021年上市的Twenty~4系列中型尺寸（25.1毫米 x 30毫米）女錶石英機芯女款新錶，則一舉拉近了妳我與百達翡麗的距離。Twenty~4最早於1999年推出，長方矩形造型「manchette」法式袖口設計風格的靈感源於裝飾藝術，線條順暢、貼手、優雅，都是它無可取代的特質，另外Twenty~4的取名則強調不論日夜、工作、在家或休閒穿戴都出色；2018年推出改版—圓形錶殼並搭載自動上鍊機械機芯，讓風格選擇更多元。

TOP 4. Longines 浪琴

Master名匠系列手錶，售價約NT$57,400起

浪琴Longines以瑞士製錶工藝、實惠售價、多元產品風格（旗下17個系列可歸納分出優雅、經典、傳統製錶、運動、復刻五大風格類別）與功能（從石英到機械到潛水到年曆），幾乎能滿足所有人的喜好與需求。如果想要入手一款品質優良的機械錶也不需要大失血，因為浪琴Master名匠系列就是最佳選擇之一；自2005年推出就以融合品牌經典美學和製錶技術為最大賣點，風格典雅耐看，完全媲美人人衣櫥裡必備的西裝外套或黑色小洋裝，細節如尺寸、材質、面盤或時標裝飾、配色、功能如日期窗或月相…都相當齊全。

TOP 3. Cartier 卡地亞

Santos-Dumont系列手錶，售價約NT$112,000起

除了已問世超過百年的Tank de Cartier經典坦克系列手錶，如果妳也同樣想入手一款方形錶殼手錶，也推薦妳卡地亞Santos de Cartier經典坦克系列手錶。因應飛行需求而設計，並從巴黎艾菲爾鐵塔得到細節靈感—筆直、對稱的俐落輪廓、錶圈的外露螺絲裝飾…把具有巴黎摩登建築濃縮至妳的手上，新一代的版本還有快拆與SmartLink系統，除了在家就能自行換錶帶，不需工具也能調校鍊帶長度。

TOP 2. Omega 歐米茄

Constellation星座系列手錶，售價約NT$195,000起

最早在1952年問世，星座系列手錶概念源自1948年歐米茄為慶祝品牌100週年，推出了首款配備自動機芯的天文台認證錶，當時多款錶款底蓋裝飾「星辰之下天文台」徽章圖案，背後故事更有重要意義；1933年Omega在英國天文台 （Kew-Teddington Observatory）創下計時精準性世界紀錄，而這項成就迄今依然未被打破。到了1982年，Omega星座系列的女錶引進了「曼哈頓」設計，如採用別具一格的錶殼左右兩側「扣爪」設計，6時位置的星形圖案等等，時至今日仍是最受市場歡迎的經典女錶系列之一。

TOP 1. Rolex 勞力士

Oyster perpetual 蠔式恆動系列手錶，售價約NT$185,000起

與1926年問世的首款防水蠔式腕錶一脈相承，Rolex Oyster Perpetual可說集品牌經典設計、實用性、實戴性於一身，微微復古的簡約造型讓它在各種場合、穿搭風格都毫無違和感；2020年的Oyster Perpetual更推出兩種錶殼尺寸—41與36mm，尤其36mm加碼推出寶寶藍、粉、珊瑚橘紅、鵝黃、勞力士綠五種彩色面盤，且售價並非高不可攀！2022年針對Datejust 31毫米推出珠寶面盤新設計共三款，各以不同顏色和金屬材質來演繹，同樣也是值得入手的經典錶款。









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