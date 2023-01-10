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楊紫瓊戴史上最輕陀飛輪錶領獎　露一手2639萬秀影壇大姊大風範

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▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊（右）與柯林法洛相見歡，手腕亮出Richard Mille約26,390,000元的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊紫瓊活躍於國際影壇，60歲的她從容優雅，總散發演藝圈大姊大的氣場，日前她出席美國國家評論協會典禮，以《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）榮獲最佳女主角獎，同時也成為此獎項45年來首位獲獎的亞洲女星，在榮耀時刻與她相伴的正是她收藏的Richard Mille陀飛輪名錶，價值高達2639萬元。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲Richard Mille限量50只的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶已停產，約26,390,000元。

一般女星登紅毯的服裝、珠寶與名錶多為品牌贊助，讓明星漂亮登場也為品牌爭取曝光度，但楊紫瓊出席公開活動，經常佩戴自己珍藏的珠寶與腕錶，且有別於其他女星多選擇珠寶錶，她最常戴中性風格的Richard Mille複雜功能錶搭配禮服，穿搭出個人風格。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊出席《時代》雜誌活動時，穿Valentino紫色洋裝搭配同款Richard Mille腕錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊日常也戴著Richard Mille腕錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

日前楊紫瓊穿英國品牌Erdem白色蕾絲拼接黑長裙禮服，出席美國國家評論協會典禮，即佩戴全球限量50只、目前已停產的RICHARD MILLE RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，特色是採用懸吊式機芯可承受5000G加速度衝擊，讓網壇巨星納達爾在球場上能毫無顧忌奮戰，而錶殼材質以噴射有碳奈米管的複合材料製成，加上錶帶僅重19克，為史上最輕的陀飛輪腕錶，她出席《時代》雜誌活動時穿Valentino紫色洋裝也戴此款錶，足見在她心中深具分量。

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關鍵字：

楊紫瓊, RICHARD MILLE, Valentino

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