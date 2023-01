楊紫瓊戴史上最輕陀飛輪錶領獎　露一手2639萬秀影壇大姊大風範

▲楊紫瓊(右)與柯林法洛相見歡,手腕亮出Richard Mille約26,390,000元的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。(圖/翻攝michelleyeoh_official IG)

記者陳雅韻/台北報導

女星楊紫瓊活躍於國際影壇,60歲的她從容優雅,總散發演藝圈大姊大的氣場,日前她出席美國國家評論協會典禮,以《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)榮獲最佳女主角獎,同時也成為此獎項45年來首位獲獎的亞洲女星,在榮耀時刻與她相伴的正是她收藏的Richard Mille陀飛輪名錶,價值高達2639萬元。

▲Richard Mille限量50只的RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶已停產,約26,390,000元。

一般女星登紅毯的服裝、珠寶與名錶多為品牌贊助,讓明星漂亮登場也為品牌爭取曝光度,但楊紫瓊出席公開活動,經常佩戴自己珍藏的珠寶與腕錶,且有別於其他女星多選擇珠寶錶,她最常戴中性風格的Richard Mille複雜功能錶搭配禮服,穿搭出個人風格。

▲楊紫瓊出席《時代》雜誌活動時,穿Valentino紫色洋裝搭配同款Richard Mille腕錶。(圖/翻攝michelleyeoh_official IG)





▲楊紫瓊日常也戴著Richard Mille腕錶。(圖/翻攝michelleyeoh_official IG)

日前楊紫瓊穿英國品牌Erdem白色蕾絲拼接黑長裙禮服,出席美國國家評論協會典禮,即佩戴全球限量50只、目前已停產的RICHARD MILLE RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶,特色是採用懸吊式機芯可承受5000G加速度衝擊,讓網壇巨星納達爾在球場上能毫無顧忌奮戰,而錶殼材質以噴射有碳奈米管的複合材料製成,加上錶帶僅重19克,為史上最輕的陀飛輪腕錶,她出席《時代》雜誌活動時穿Valentino紫色洋裝也戴此款錶,足見在她心中深具分量。