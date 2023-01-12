風・Luxury／天空流轉、花朵開闔顯示日夜　梵克雅寶錶上演動態秀

▲梵克雅寶Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶，2,840,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶錶，因結合頂尖的珠寶鑲嵌工藝、浪漫意象的機械功能，以及稀少數量，深受貴客喜愛。2023年之初再次獻上詩意時計，創作天空流轉、綠色心形花瓣會開闔代表日夜顯示功能的Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶，於精緻面盤上演動態秀。

▲梵克雅寶Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶從天空與花朵下的綠意可分辨日與夜，左為太陽高掛的日間，右為明月星辰點綴夜空的夜晚。

大自然是梵克雅寶最鍾愛的設計主題，最新Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶將花園意象濃縮於面盤上，上方為點綴代表白天的太陽、3隻翩然起舞的蝴蝶或象徵夜晚的月亮星辰天空，隨著24小時旋轉圓盤變化點出日與夜，而面盤下方為白色珍珠母貝搭配微型彩繪的花園，每天上午6時會綻放出不同深淺的綠色心形花瓣，而晚上6時這片綠意則會閉闔，此詩意動作每次約持續1小時30分鐘，歸功於品牌第一款與錶蓋整合的手動上鍊微型機芯，巧妙帶動花卉旋轉。

▲梵克雅寶Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶的錶背鐫刻蝴蝶與花朵圖案。

梵克雅寶生動且精緻的日夜顯示設計，也靠精湛的琺瑯彩繪與珠寶鑲嵌工藝成就完美，珍珠母貝上的優雅心形花瓣花卉源自經典的Frivole系列，金雕花朵的花蕊點綴單顆美鑽，而底部則以微型彩繪裝飾，令人驚喜的是錶殼內側邊緣點綴著星形切割鑽石和密鑲鑽石，錶背則以Frivole花卉與蝴蝶金雕與主題相呼應，向大自然致敬。

▲梵克雅寶微型機芯首次與錶蓋整合，帶動花卉旋轉。





▲梵克雅寶工藝師悉心將Frivole花朵裝在自動裝置上。

IWC也為女性打造日夜顯示腕錶，展露簡潔俐落風格，推出第一款搭載日夜顯示複雜功能的34毫米柏濤菲諾腕錶，視覺焦點落在6時位置的太陽與月亮圖案顯示盤，每24小時轉一圈指出日或夜，太陽或月亮會在中午或午夜時分出現於顯示盤的上方區域，而日月星辰的顏色與時標、指針相呼應，共有錶圈鑲鑽或未鑲鑽，以及皮革錶帶或5排鍊節精鋼錶帶款式可供選擇。

▲IWC柏濤菲諾日夜顯示自動腕錶34，214,000元。（圖／IWC提供）

