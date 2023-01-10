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瘦子醉後撞傷鼻樑首亮相報平安　曝老婆無奈反應：玩得不錯嘛

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記者王則絲／台北報導

E.SO瘦子、朱軒洋、林奕嵐今（10日）合體出席BOSS 台北101專門店開幕活動，日前演唱會慶功宴上因喝醉不慎撞傷鼻樑的瘦子，今日安然無恙的現身，表示：「真的沒什麼感覺。」問及老婆對於他酒後受傷有什麼反應，他說老婆僅有些無奈、淡淡說道：「哎唷玩得不錯嘛。」看來已相當習慣瘦子有時莽撞的性格。

▲瘦子、朱軒洋、林奕嵐 Boss。（圖／品牌提供）

▲瘦子出席BOSS開幕活動。（圖／品牌提供）

瘦子今穿著一身帥氣皮衣勁裝，仔細看會發現內搭的襯衫上以及夾克內裡中，藏有胡蘿蔔的可愛圖案設計，為BOSS和樂一通Looney Tunes聯名打造的兔年限定系列，平時喜歡素色打扮的瘦子對今天造型很滿意：「不會太搶眼，但仔細看會發現有些紅蘿蔔在身上，蠻可愛的。」

▲瘦子、朱軒洋、林奕嵐 Boss。（圖／品牌提供）

▲瘦子訪問中提及慶功宴撞傷鼻樑事件老婆的反應。（圖／品牌提供）

瘦子訪問中提及日前慶功喝醉撞傷鼻樑的事件，「真的是慶功宴太開心撞到之後，血擦一擦我也是繼續喝，沒什麼感覺。」其實現在傷口是一個洞的狀態，不過經過化妝後幾乎看不出來，目前修復狀態算是良好，而瘦子也提到，老婆對此反應很泰然，僅淡淡說道：「哎唷玩得不錯嘛。」看來對於瘦子偶爾的莽撞已經見怪不怪，玩得開心最重要。

此外，瘦子即將首次以爸爸的身分過新年，他表示其實沒有想到要包紅包給女兒，原本的想法是：「我們應該要團結一致對外，拿別人的（紅包）。」且現在正處於喜歡幫女兒打扮的時期，「她現在沒有反抗能力，趁現在可以盡情的把她穿成一些水果啊、酪梨啊。」瘦子也透露他的新年策略：「要先幫女兒挑一套可愛的衣服，讓長輩受不了，業績才會好（收紅包）。」

▲瘦子、朱軒洋、林奕嵐 Boss。（圖／品牌提供）

▲朱軒洋穿著BOSS X Looney Tunes新年聯名系列。（圖／品牌提供）

朱軒洋今活動則是穿著BOSS X Looney Tunes的聯名棒球外套、帽T，上頭繡有可愛的兔巴哥和胡蘿蔔的圖案元素，帥氣之中帶有童趣俏皮，加上朱軒洋正好屬兔，讓他覺得格外喜歡。

▲瘦子、朱軒洋、林奕嵐 Boss。（圖／品牌提供）

▲林奕嵐演繹BOSS X Looney Tunes新年系列。（圖／品牌提供）

▲瘦子、朱軒洋、林奕嵐 Boss。（圖／品牌提供）

▲BOSS 台北101全新概念專門店開幕。（圖／品牌提供）

►劉以豪回台參加LV盛會帥翻！　陳庭妮親曝「婚紗照」在路上了

關鍵字：

E.so, 瘦子, BOSS, 朱軒洋

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