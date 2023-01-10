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Jo Malone「黑瓶」變身彩色寶石、SABON「茗金合歡」系列限量登場

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▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone和SABON擁有不少死忠粉絲。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

被暱稱為「Jo Malone黑瓶」的芳醇香水完美變身，全新芳醇系列的每款香水都搭配專屬的色彩，美的就像香氛寶石；SABON則是推出全新限量《茗金合歡系列》，將綠茶揉碾著佛手柑、金合歡絨花，融合小荳蔻和香草打造溫暖的茶系香氛。

▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲芳醇香水系列一口氣推出9款香氣。

Jo Maone London全球香氛研發總監 Celine Roux分享，芳醇香水系列比我們的其他香水系列更豐富、更深邃、更迷人。我們創作的大多數香水都具有英國氣息，並從英國的風景、傳統和成分中尋找靈感。而芳醇香水系列，我們從世界各地尋找靈感，以儀式、慶典和當地傳統作為創作起點。

▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 緋紅罌粟芳醇香水，100ml，7,800元。

▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 夜來香與白芷芳醇香水，100ml，7,800元。

芳醇香水系列以汲取世界各地珍貴的素材，創造意想不到又充滿迷人品味的香氣為主軸，從印度花市到馬達加斯加島的叢林，芳醇香水系列引領我們到世界各地探索珍稀香氛成份的迷人世界。每一款芳醇香水都搭配了專屬色彩瓶身，照在光下更像是美麗發光的彩色寶石。

▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／品牌提供）

▲SABON全新限量茗金合歡系列。

SABON 的茶香香氣一直備受好評，2023年推出全新限量的茗金合歡系列，香甜的茶味就像是暖陽般的花茶香，將綠茶揉碾著佛手柑、金合歡絨花，融合小荳蔻和香草交織出洋溢著暖意的茶系香氛。

▲▼Jo Malone、SABON話題新香上市 。（圖／品牌提供）

▲購買特定品項即贈送小金茶匙。SABON 茗金合歡身體磨砂膏，320g，1,480元。

茗金合歡系列除了推出沐浴油、身體磨砂膏、乳液、護手霜等品項，更首次加入全新的溫和舒緩沐浴乳，溫和無泡的乳狀質地，抹在身上就好像乳液，用水洗淨後，膚觸摸起來保濕細緻，為了慶祝新系列上市，凡購買茗金合歡身體磨砂膏、礦晶浴鹽、暖心組、沐浴保養禮盒，即可獲贈小金茶匙，只送不賣。

值得一提的是，茗金合歡系列皆額外添加白茶萃取精華，白茶萃取精華富含茶多酚 ，具高度修護能力，為肌膚在季節交替時的脆弱與乾燥提供最佳保護，維持健康狀態。

關鍵字：

jo malone, sabon

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