抗老神物又＋1！比A醇效率高6倍的A醛來了　Kevin教妳5大用法全面逆齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

「維生素A衍生物」是近年保養界非常受到歡迎的成分，其中，「A醇」更是在去年成為話題關鍵字，各家品牌紛紛推出相關保養品，2023年則是由「A醛」打頭陣，比起A醇抗老能量高出6倍，美肌效果當然會更明顯；保養專家Kevin也分享A醇、A醛在使用上的5個小技巧，只要用對方法，全面逆齡輕鬆簡單。

1.水乳之後使用

維生素A衍生物分為許多種，其中，強度依序為：A酸＞A醛＞A醇＞A脂，A酸需皮膚科醫師指示後才能使用，後面3種則是市面上保養品裡面會添加，隨著選用的成分、濃度差異，刺激度也略有不同，但普遍來說會比一般不添加維生素A衍生物的抗老保養效果要強，像是乾性或是敏感性肌膚，在使用的時候，可以先用化妝水、乳液打底，按摩等到吸收之後，再使用A醇或是A醛的保養，利用乳液內含油脂的潤澤度，降低泛紅或是乾燥的問題。

2.隔天、隔雙日交錯

針對不同的膚況，加上選用的產品、成分濃度不同，建議在肌膚耐受度還不穩定的狀況下，可以先隔日或是隔雙日使用，避免每天塗抹過度刺激，等到一切都穩定，沒有泛紅、乾燥的問題，再逐步增加濃度跟頻率。

3.混合乳霜、頸霜

Kevin也建議，可以把高效的A醛混合乳霜，以1：1的比例一起使用，因為它不像A醇功效溫和，同時需要更多的抗老機轉，效果直接快速、很適合加入各種日常保養裡面，尤其是最容易被忽略的頸部細紋，更可以把A醛加入頸霜，達到更快速的修護效果。

4.局部塗抹

針對需要更強效抗老的部位，像是法令紋、魚尾紋或是嘴角紋等等，可以使用濃度較高的維生素A衍生物成分保養，加強撫紋效果，前提是肌膚已經建立起良好的耐受度，甚至厚塗也是很有效的護膚模式，但一定要評估自己的肌膚狀態，絕對不是用越多越好。

5.去角質先避免

因為維生素A衍生物的效果強，相對來說會比一般保養刺激，建議在使用的時候，不要搭配去角質的磨砂產品或是酸類保養，以免肌膚在防護薄弱的狀態下，又加重負擔；另外，由於紫外線會造成A醛分解，在使用A醛後的肌膚對紫外線更敏感，因此建議夜間使用。

【推薦單品】

＃AHC A醛賦活晚安逆時膠囊，30份、售價1980元

以「神仙水」聞名美妝圈的AHC在2023年1月就祭出重磅新品，以超高效的A醛為主成分，發表全新A醛賦活晚安逆時膠囊，光是成分就比起A醇高出6倍抗老能量，更添加1.5倍最高濃度，運用獨家親膚微脂技術，讓成分可以更安全、更好的被肌膚吸收，撫紋緊緻一顆就夠。

在包裝上採用膠囊的型式設計，也是為了讓A醛精華油配方可以更新鮮、更高效的作用，一次一顆看起來很小，其實份量超佛，可以塗抹全臉甚至脖子，絲滑奶油質地輕鬆好推抹，協同神經醯胺、角鯊烷、維他命E等成分，達到全方位抗老，一粒就立即有感。

＃DR.WU 超A醇煥顏緊緻精華1.5%，30ml、售價2000元

台灣醫美保養品牌DR.WU有鑒於A醇熱搜度超高，也推出全新超A醇煥顏緊緻精華1.5%，一次結合A醛、A醇、A酯三種維生素A衍生物成分，除了運用活性滲透包覆科技，更重要的是包裝採用雙層真空設計，保存最高效的抗老營養。

＃PAULA’S CHOICE 1% A醇逆齡精華乳，30ml、售價2150元

蘊含高濃度1% A醇成分的精華乳，適合已經有耐受度、不容易刺激敏感的進階級肌膚使用，濃度更高、效果更明顯，輔以維他命C、甘草根萃取成分，在抗老的同時舒緩肌膚不適，達到溫和又有效的呵護。