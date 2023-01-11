營養師曝「4種肥肚」改善秘訣！啤酒肚、壓力肚飲食重點不同

▲營養師曝肥肚有4種，成因和改善方式都不同。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay

隨著生活作息、飲食習慣改變，越來越多人有「腰部肥胖」的問題，就算是體重不重的人也可能有「小肥肚」，除了看起來顯胖，更有健康威脅！知名營養師高敏敏就指出，很多研究及臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過粗，會增加心血管疾病機率。她也特別分享鮪魚肚、啤酒肚、小腹肚到壓力肚等4種不同類型的肥肚成因和改善方式，快來看看你是哪一種？

＃鮪魚肚



鮪魚肚的特徵是肥肥軟軟、坐下時會分兩層，且通常是全身偏肉的體型。會形成鮪魚肚的原因是飲食經常大魚大肉、無肉不歡，且少吃蔬果。

想要改善，建議這類型人要從改變飲食觀念開始，像是每天要吃蔬果579，肉類攝取不要超過1.5個手掌。

＃小腹肚



小腹肚常出現在女生身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身褲、裙時特別明顯。而會有小腹出現的原因包含經常便秘、長久坐不動，女性經期不順又愛喝冰飲。

想要改善小腹突的情況，建議多吃蔬菜水果、多喝水，搭配運動、多活動身體，且要注重經期前中後的調理。

＃啤酒肚



「啤酒肚」常出現在男生身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾的。形成原因包含常喝酒過量、愛吃加工食品、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多。

改善的方法，首要就是控制飲酒量，適量飲酒就好，還有飲食上不要吃太重鹹、太甜的食物，盡量多吃原型食物，而若想喝飲料請喝改無糖，且要多喝水。

＃壓力肚



壓力肚的特徵包含體重不斷上升，肚子連帶腰間贅肉整圈都有脂肪囤積、肥胖狀況，這是因受到壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使得脂肪堆積、體重一直往上加。

想改善這種壓力型肥胖狀況，要從紓解壓力下手，平時也建議早睡早起、不要熬夜，並且可多補充富含礦物質鈣、鎂和色胺酸的食物，幫助放鬆心情，也可透過運動調整壓力荷爾蒙。



高敏敏也補充說明，測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，更是反映內臟脂肪堆積、判斷心血管疾病風險高低的重要指標。如男性腰圍大於等於90cm，女性腰圍大於等於80cm，就代表腰圍過粗了，快依照上述特徵來找出自己的型態，搭配改善建議從根本解決肥肚問題。