趙麗穎肉肉消失！霽藍色禮服大露性感鎖骨＋直角肩　一轉身美背讓網友都戀愛

記者李薇／台北報導 圖／趙麗穎工作室微博

大陸女星趙麗穎憑藉甜美可愛的形象，擄獲眾多粉絲，圓圓的臉蛋就像她的標配，讓人看到就覺得好感度激增！電視劇作品更是多到爆，從《杉杉來了》、《花千骨》、《楚喬傳》到最近的《幸福到萬家》、《風吹半夏》等等，每一部都堪稱經典之作，最近她也受邀出席各大活動，每一次現身都美出新高度，而且任何顏色跟造型都能輕鬆掌握，讓網友們都再次戀愛了！

＃CHENEY CHAN 2022 春夏高級時裝

趙麗穎最近一次亮相，身穿大陸設計師品牌CHENEY CHAN的2022年春夏高級時裝禮服，明亮的霽藍色條紋絲絨竹葉繡花禮服，平口弧形上半身設計，讓她露出性感直角肩，少見的霽藍色布料襯得肌膚更顯白皙透亮，搭配簡約TASAKI chants系列耳環跟戒指，整個人就像是瓷娃娃般精緻。

從細節可以發現，CHENEY CHAN在禮服上，運用水晶、管珠、亮片等材質繡出同色系竹葉，在光影流動下，葉片宛如層層堆疊、搖曳身姿，所以在飾品上，特別選了花型的設計，呼應整個造型質感，加上整件禮服絲絨布料交錯藍銀色繡線，不僅頗有竹的意象，穿起來也會很顯瘦。

＃Masion Wester 紅色針織套裝

趙麗穎復出之後，可以說是積極嘗試各種風格，色調也選得大膽，在穿藍色禮服前，選擇了Masion Wester的紅色針織套裝，小背心、窄裙、合身外套三件套的設計，搭配白色襪子與黑色瑪麗珍高跟鞋，還紮的一個蝴蝶結包頭，復古時髦一次滿足。

這次穿得紅吱吱，其實是為了幫零食棗仁派帶貨，不只是特別穿上紅棗顏色，也呼應即將到來的年節氣氛，意外的是通常這種紅色針織單品，很容易穿起來顯胖，加上鮮明的色調更有擴張效果，但趙麗穎完全擺脫過去稍微有點肉感，可見瘦超多。