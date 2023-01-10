小S扭水蛇腰秀41萬手環　懶理網酸「女兒說中文還是英文的愛你」

▲小S穿Balmain貼身的針織上衣盡顯窈窕曲線，搭配Tiffany近期主打的Lock手環。（圖／翻攝elephantdee IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星小S人紅是非多，姊姊大S與前夫汪小菲隔海互鬥扯到她，二女兒許韶恩（Lily）日前在IG回答網友提問說「因為英文是母語」所以習慣以英文溝通，也讓她慘被大批網友出征，不過對於心愛家人惹出的風波她不多做回應，今在IG亮出最新美照，身穿貼身的Balmain黑色針織衫扭水蛇腰，再配上Tiffany & Co. Lock手環，時髦極了。

▲小S將Tiffany Lock手環戴在袖子上，非常搶眼。（圖／翻攝elephantdee IG）





▲Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手環，415,000元。（圖／Tiffany提供）

小S將415,000元的Tiffany Lock手環戴在黑色Balmain針織衫袖子上，非常搶眼，此款配有創新旋轉機制的手環，一邊為18K金材質，另一邊鑲滿美鑽，形成強烈對比，她對此造型相當滿意，寫下「當你充滿愛時，別忘了愛自己」，忠實粉絲不僅認同還大讚她很美，但也引來不少酸民問「女兒說中文還是英文的愛你」。

▲小S大女兒Elly（許曦文）背著CELINE BESACE亮面小牛皮革迷你手提肩背包， 95,000元。（圖／翻攝polarbearelly IG）

面對網友的嘲諷，小S選擇冷處理，但對女兒的關懷與愛則是表露無遺，近年來躍為時尚圈寵兒的大女兒Elly（許曦文），近日在IG分享背上CELINE新年膠囊系列的粉紅色迷你凱旋門半月形手袋的照片，小S立刻回應「媽媽愛你的裝帥，內心卻是個小可愛、幼稚鬼」，母女感情相當緊密。