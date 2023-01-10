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興波咖啡登上台北101高空88樓　獨家配方豆、限定調酒日夜都有Fu

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▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

▲興波咖啡進駐台北101第88層高樓。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

台北101高樓又添新話題，重新打造的88樓國際展演空間，由曾奪下「全球50間最棒咖啡館」首位的興波咖啡搶先進駐，打造全台最高、視野極佳的「天空興波Simple Kaffa Sola」，並推出101獨家配方豆的天空綜合咖啡。還有3款酒類飲品，搭配高樓視野美景，讓民眾日夜均可享受不同城市風韻。

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

連續兩年獲得旅遊網站BIG 7 TRAVEL評選為「全球50間最棒咖啡館」第一名的興波咖啡，去年首度在金華街開設華山之外的2間分店，包括頂級競賽豆The Coffee One，以及外帶店「興波咖啡超級棧」，2023年才剛開始，又宣佈進駐台北101大樓88樓「天空興波Simple Kaffa Sola」，預計1／17正式對外試營運，民眾可透過事先訂位上樓，不需購買觀景台門票，用餐限時90分鐘。

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

天空興波Simple Kaffa Sola約有80個座位，以「天空之城」為主題打造環狀吧檯，如山城基座的底部以綠色的台灣蛇紋石拼砌而成，高山苔綠被山形玻璃象徵的凜冰，封存在吧檯後方，吧檯內的天花板宛如漂浮雲朵般的群山，是新銳藝術家康力升的作品《浮島》。

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

而座位區背牆上長達11米的大型藝術裝置，則是硬是設計與「煙花蕨醒 Hanabi Plant」所共同創作，以經過處理的栓皮櫟樹皮，迤邐拾綴永生苔綠，模擬距今5000年前，古台北大澤漸漸乾涸，蜿蜒的淡水河階浮出地面，兩岸森林幽靄蓊鬱的地貌，比對現今在台北101窗前俯瞰的淡水河岸，有種相映成趣的興味。

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

天空興波Simple Kaffa Sola結合地標台北101，也推出獨家「天空綜合」中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗，帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性​​，如同天空之城的雲霧繚繞，此外還有全新系列的咖啡調酒，包括以威士忌為基底的「愛爾蘭咖啡」；融合威士忌、琴酒與橙香干邑的「晨霧」，以及蘭姆酒與橙香干邑的「斜陽」。

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

▲興波咖啡台北101。（圖／業者提供）

想一嚐興波日夜不同風韻的消費者，可至台北101辦公大樓2F高空餐廳櫃檯預約，亦或可到inline預約平台登記。 

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關鍵字：

興波咖啡, 台北101, 高空咖啡, 天空咖啡, 88樓

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