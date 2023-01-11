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試・開箱／粉餅裡有黃金、琥珀粉末超奢華！櫻花唇膏封存日本花瓣雨夠夢幻

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、benefittaiwan IG

每一年彩妝都有很多可愛或是獨特的限量設計，每每一出，就吸引狂粉爭相收藏，除了近期各家都在出兔年限定之外，最近也有不少品牌發表限量款單品，不管是精緻度或是體感使用上都很優秀，值得收藏！

＃Whoo后 輕奢寵愛粉餅（蓮李金藏版），優惠價4980元


▲Whoo,后,嬌蘭,彩妝,benefit,蜜粉,唇膏,粉餅,。（圖／品牌提供）

來自南韓宮廷保養品牌后每年都會推出限定版的輕奢粉餅，已經連續發表13年，2022年以精密的金屬雕刻，重新詮釋獻給王與后的蓮花及李花，象徵永恆不朽的盛世美顏；內含粉餅不僅粉質細膩，更是運用南韓傳統五正色為基礎，添加象徵「青」色的松樹、「赤」枸杞、「白」山藥、「黃」人蔘及「黑」地黃萃取，搭配極致奢華的珍珠、黃金及琥珀粉末，一刷立刻擁有閃耀光澤美肌。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏－春櫻漫舞

▲Whoo,后,嬌蘭,彩妝,benefit,蜜粉,唇膏,粉餅,。（圖／品牌提供）

提到櫻花很多人馬上聯想到的就是日本，法國嬌蘭也不例外，擅長從大自然汲取靈感的彩妝創意總監Violette以櫻花作為主題，調配出全新粉嫩色選，連膏體上都刻有夢幻花瓣，並與日籍藝術家杉浦今日子（Kyoko Sugiura）合作，設計出限量櫻花圖印彩殼，花瓣上還有精緻的金箔點綴，基底則是白色皮革，讓人一瞬間就聯想起日本漫天飛舞的「粉紅花瓣雨」，宛如用唇色封存美景記憶。

＃benefit 睡美人蒲公英蜜粉盒，售價1160元

▲Whoo,后,嬌蘭,彩妝,benefit,蜜粉,唇膏,粉餅,。（圖／品牌提供）

連南韓彩妝師Pony都大推的蒲公英蜜粉盒，早就是很多人化妝台上的愛用單品，已經用完的人快趁現在補貨了，因為這次的新包裝有夠生動，普普風格描繪出睡美人角色，珊瑚粉紅紙盒打開，就是那令人著迷的細緻粉體，淡淡珊瑚粉色調帶有些微細閃，拿來全臉定妝或是當作頰彩都很適合，立刻讓肌膚有著飽滿澎潤的甜美妝效。

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關鍵字：

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