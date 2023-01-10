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常吹染整燙也沒落髮！Krystal把頭髮當臉保養、李聖經重視髮絲光澤感

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記者李薇／台北報導

女明星經常要做各種不同的造型，從妝容、髮型到指彩都是改變重點，尤其是髮型，除了每天固定清潔、吹乾之外，還要常常染燙各種顏色跟捲度，但是仔細翻看女星們的狀態，幾乎很少出現落髮、斷髮問題，依舊維持豐盈、柔順，關鍵就在每天回家之後的修護工作。

▲Krystal,思波綺,李聖經,ORBIE,髮油,洗髮乳,髮膜,。（圖／品牌提供、翻攝自heybiblee IG）

＃Krystal：跟臉部同等級呵護

在歌唱、戲劇都有著亮眼表現的Krystal常以黑色直髮亮相，偶爾燙捲展現出不同的女人味，大部分時間都以黑棕髮色為主，對於頭髮保養，她表示，會跟臉部肌膚一樣，根據每天不同的狀態選擇適合的洗髮產品來呵護，而且每天都一定會使用髮膜來深度滋養，還可以順便打造心機自然髮香，連噴香水都不需要。

▲Krystal,思波綺,李聖經,ORBIE,髮油,洗髮乳,髮膜,。（圖／品牌提供、翻攝自heybiblee IG）

Krystal常備在家裡的髮品超多，光是洗髮就有3瓶，都是出自日本思波綺的單品，想要水潤亮澤就用瞬亮潤澤洗髮乳、想要豐盈蓬鬆就用瞬亮修護洗髮乳，如果遇到嚴重受損就會使用髮研修護洗髮乳，洗完的最後一步一定要用金耀瞬護髮膜快速為髮絲補充營養，不需要久等就可以迅速沖洗超方便。

▲Krystal,思波綺,李聖經,ORBIE,髮油,洗髮乳,髮膜,。（圖／品牌提供、翻攝自heybiblee IG）

＃李聖經：髮油增添光澤同時養護

最近雖然比較少戲劇作品，但生活一樣忙碌的李聖經活躍於各大精品秀場，更是超頻繁地登上時尚雜誌封面，演繹多款復古或是前衛造型，在髮色變化更是超大膽，一下換了桃粉紅妹妹頭、一下又是貴族感波浪或是前衛旁分瀏海捲，不管是哪個造型，「光澤」是絕對不能缺少的重點，所以髮油就扮演了至關重要的角色，透過細緻輕量的單品，增添秀髮質感同時深層養護。

在南韓，李聖經可以說是「護髮界愛馬仕」ORIBE的繆思女神，大約從半年前雙方就開始合作，拍攝一系列精緻大片，每次都換上各種不同的造型，演繹多款經典單品，但不管造型怎麼變化，輕盈跟光澤感都是ORIBE一直想帶給粉絲的信念，旗下不可一世髮油更是超熱賣單品，在南韓還一度缺貨，可見真的超受歡迎。

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關鍵字：

Krystal, 思波綺, 李聖經, ORBIE, 髮油, 洗髮乳, 髮膜

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