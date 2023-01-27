跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

記者李薇／台北報導 圖／limjjy2 IG、_mariahwasa IG、tiffanyyoungofficial IG

香水是很個人的單品，私密程度可以說是不亞於內衣，隨著每個人的造型、個性跟穿搭風格不同，甚至小到每天都該選用不同的味道，但是這麼多款式跟品牌的香水，要如何選擇？不妨可以從女星們的收藏愛用來找尋靈感，以下就盤點多位女星愛用的香水單品，看看有沒有妳喜歡的款式。

＃林智妍：Jo Malone 英國梨與小蒼蘭

最近因爲演出《黑暗榮耀》而爆紅的女星林智妍以精湛演技，獲得大批網友好評，但私底下的她可不像劇中那樣壞心，反而有種反差萌，特別喜歡香甜味道的Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水，也是全球最熱賣的香味，100ml大包裝直接放包包也不嫌重，她表示，自己很喜歡清新、清爽的味道，剛好這品牌香味正中紅心。

＃華莎：CREED 皇家之水淡香精

「性感發電機」華莎不只是嗓音充滿磁性，私底下的她也超性感，日前她就分享愛用的香水，出自英國頂級香氛CREED的皇家之水淡香精，因為會隨時補噴、用量實在太兇了，所以也是100ml直接塞進超小的賈姬包，雖然定位是男香，但味道相當清新療癒，讓華沙也不禁稱讚，實在太好聞了。

＃Tiffany：BYREDO夜幕玫瑰淡香精、帕爾瑪之水高貴玫瑰花淡香精

「少女時代」甜姐兒擔當Tiffany喜歡的香味跟她的外表一樣浪漫優雅，而且跟多數的女孩口味很樣，最喜歡玫瑰的香味，而且她是兩款都會隨身帶，有著輕微香甜又伴隨馥郁層次感的花香調，是很容易上手又百搭的款式。