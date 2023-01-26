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珍珠大膽切出V字再包金　酷味設計男、女都能駕馭

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▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲TASAKI以貝殼弧形為靈感的SHELL系列，由半圓形金杯包覆珍珠。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

每個女人都夢想能珍藏一條經典的珍珠串鍊，而擁有了更想要有嶄新變化，於是MIKIMOTO開始加入中性風格的鍊結設計，彰顯個性美；而設計師Melanie Georgacopoulos為TASAKI創作的M/G TASAKI系列更大膽，運用半圓形金杯包覆珍珠排出如貝殼般的曲線，甚至將珍珠切成V形表面再覆上貴金屬，好酷！

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI SHELL手環，52,000元。

從貝殼獲得啟發的M/G TASAKI SHELL系列，將珍珠由大至小排列，當中一顆珍珠被半圓形金杯包覆成為焦點；WEDGE系列則直接在圓潤珍珠切出V形表面再覆上K金，讓珍珠與貴金屬同閃迷人光澤；設計師Melanie Georgacopoulos還打造珍珠與半圓黃K金合而為一成為完整的小圓球，小巧可愛，各系列均有耳環、項鍊、手鍊或戒指款式，全然顛覆大眾對珍珠設計的想像。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI ARLEQUIN系列耳環（左）63,800元，項鍊49,500元。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI WEDGE系列大膽將珍珠切割成V型表面，將黃K金綴於珍珠切割面上。

MIKIMOTO也不斷探索珍珠的多面性，近年來成功吸引男性加入佩戴珍珠的行列，以摩斯密碼作為靈感的M Code系列為例，品牌藉由幾何圖形搭配珍珠的設計展現中性魅力，推出18K金或白金的長短墜鍊、手鍊及耳環。同系列另推出M Code Liberté珍珠串鍊，Liberté 為法文「自由」之意，以純銀鍊結配上日本Akoya珍珠，扣頭可任意地固定於不同的鍊圈內，變化出豐富的穿搭可能性。

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊黃K金款，53,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ 珍珠 。（圖／公關照）


▲MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊白K金62公分款，149,000元。
 

關鍵字：

珍珠, MIKIMOTO, TASAKI

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