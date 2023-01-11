雞湯多喝！營養師：大寒飲食掌握「4重點」，讓你提升免疫力

▲大寒補充雞湯，提升身體免疫力。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

這幾天氣溫多變，早上才出了太陽，晚上一下子就變冷，24節氣中的最後一個節氣-大寒也即將到來，營養師余朱青分享，大寒通常是一年之中最寒冷的時候，因此更要留心身體健康，建議在大寒這天利用飲食來提升免疫力。

#多喝雞湯

營養師余朱青表示，雞肉本身是優質的低脂蛋白質來源，而雞湯在傳統中醫甚至是西方醫學觀點中，也都認為是可以提升免疫力的一道料理。無論是含有多醣體的香菇雞湯、低脂又富含蛋白質的蛤蜊雞湯、富含硫化合物大蒜素蒜頭雞湯...，各種雞湯變化，非常適合在寒冷天氣裡享用。

#多吃黑色食物

黑色的食物具有補氣健體功效，像是黑芝麻、黑木耳、香菇、黑糯米、黑豆、海帶、黑棗、葡萄等，都是富含多種微量元素和維生素的健康食材，建議多運用在冬天的料理當中，不僅保健身體，還能養顏美容

#吃糯米粥來暖胃

從中醫的觀點來看，糯米可補中益氣、養脾健胃，也是很適合冬天食用的食材，除了可製作成米糕或熬煮鹹粥之外，像是紫米紅豆粥、桂圓糯米粥暖暖甜甜的滋味，更是不少人的心頭好，在寒冷天氣中來享用，暖胃的同時也撫慰了心靈。

#避免補過頭，溫補適量即可

冬季雖是進補好時機，但營養師余朱青也提醒大家，天氣冷的時候，腸胃功能更為虛弱，若是暴飲暴食或是補過頭，反而會讓腸胃負荷不了，所以還是要控制總量的攝取，也要避免過於油膩，建議以溫補的食材為主，才不會補過頭造成上火，反而造成身體負擔。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）