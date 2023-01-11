剛決定交往別做5件事　避免兩人關係越來越走鐘

▲兩人相處平衡至關重要。（圖／翻攝PAKUTASO、PEXELS、unsplash）

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每個人都希望自己的感情生活幸福美滿，但人與人的相處往往難以預估，在決定自己心意之後，如果你與他在曖昧或戀情剛發芽的階段，保持兩方面的平衡事關重要，有些動作妳該克制，因為妳心中所謂的貼心與犧牲，到頭來可能將這段感情變質。

以為當他的慰藉就足夠

這機率很高發生在女方有意、男方無情的狀況下，男生與女生對感情的觀念不同，男性不會為了對女生感到虧欠而喜歡上女方，就算當下為難自己接受，之後也有多數感到後悔。若男生只把你當避風港卻遲不表態，就別在他身上浪費時間。

▲同情與愛情是兩種截然不同的狀況。

送他負擔不起的昂貴禮物

這或許不難理解，除非他別有所圖，一般正常的交往都強調對等，送他負擔不起或無法回送同價值的禮物，在男性心理諷刺意味大於寵愛的理由，更遑論一而再再而三的名貴餽贈。

▲送禮除了自己的心意，也要顧慮對方的感受。

幫他解決所有的問題

停車費忘了繳？跟他朋友聚會該找哪些餐廳？襪子少了一隻腳？大大小小的事都先幫他解決，對方會變得越來越懶惰脆弱，而妳難免變得疲累不堪，慣壞了不代表只能獲得依賴，最常見反而會得到一個什麼都不做的對象，尤其是仍在交往中，卻插手處理他的財務問題，更是不能碰的大忌。

▲慣壞對方辛苦的是自己。



愛說「我早跟你講過了」

即便你的判斷是正確的，這句話除了給人「挖苦」跟「得理不饒人」的感覺之外，沒有任何好處，且更顯得你在挑釁對方，傳遞「我比你聰明」的態度，所有人都渴求被「需要」的感覺，這句話當成口頭禪的情況下，很難建立和諧的關係。

▲得理不饒人的強勢，對誰都沒好處。

放棄妳的生活跟事業

擁有一個伴侶不代表女性需要放棄自己的生活跟職業，若妳犧牲生活來成全對方，不僅將壓力加諸在對方上，也容易出現怨懟，別忘記對方最初喜歡上的，就是妳本來擁有一切的樣子。

▲犧牲自己不代表能換得回報，把自己活得好才重要。