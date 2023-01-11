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金球獎／楊紫瓊「披上星河」奪影后閃耀全場　賽琳娜浮誇低胸禮服辣翻了

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記者鮑璿安／外電報導

第80屆金球獎 （80th Golden Globe Awards）頒獎典禮於台灣時間今（11日）上午登場，60歲華裔女星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》成功拿下「音樂喜劇類最佳女主角」，稍早她一身Armani Privé星河禮服閃耀全場。紅毯另一焦點，小天后賽琳娜戈梅茲則是放送好身材，天鵝絨披風式禮服氣場不輸人。

▲金球獎 。（圖／路透）

▲楊紫瓊金球獎戰袍選擇了Armani Privé 2022秋冬高級訂製服 。（圖／路透）

楊紫瓊此次戰袍選擇了Armani Privé 2022秋冬高級訂製服，品牌簡潔優雅的基調是紅毯百看不膩的焦點，楊紫瓊詮釋俐落的平口禮服，將滿滿「閃耀星河」直接披上身，各個角度都藏不住女神氣場，加上雙層式新穎裙襬設計，交織出層次感，遊走楊紫瓊纖細身材，舉手投足恰到好處，果然成功抱回大獎。

▲金球獎 。（圖／路透）

▲金球獎 。（圖／路透）

▲賽琳娜戈梅茲詮釋復古風格的 Valentino高級訂製服。（圖／路透）

小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）此次憑藉《破案三人行》入圍音樂及喜劇類最佳女主角，她穿上Valentino高級訂製服，誇張露肩設計伴隨蓬袖呈現出隆重氛圍，結合披風式拼接剪裁，以天鵝絨材質打造復古美感，賽琳娜戈梅茲綁起俐落高馬尾，露出燦笑狀態極佳。

關鍵字：

金球獎 , Golden Globe Awards, 楊紫瓊, 賽琳娜戈梅茲, Selena Gomez

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