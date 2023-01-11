金球獎／潔西卡雀絲坦、瑪格羅比「全身透視」拼了！穿膚色蜘蛛網太搶鏡

記者鮑璿安／外電報導

第80屆金球獎 （80th Golden Globe Awards）頒獎典禮於台灣時間今（11日）上午登場，紅毯造型自然要用力比美一波，女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）以及瑪格羅比（Margot Robbie）恰好都選擇了透視效果禮服，從上到下曬出姣好身材，氣場全開。

▲潔西卡雀絲坦穿著Oscar de la Renta 2023早秋系列透視裝 。（圖／路透）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）向來是紅毯資優生，不曾出錯過，她這回相中「晚禮服之王」Oscar de la Renta 2023早秋系列，將透視感的禮服玩出新花樣，以蜘蛛網般的紋理遊走裙身，同時以水鑽拼接帶來華麗效果，呈現在裸色布料上簡直是火辣又高雅，彰顯出潔西卡雀絲坦長腿比例。

▲香奈兒為瑪格羅比打造粉色禮服。（圖／路透）

同樣選擇透視效果的還有瑪格羅比（Margot Robbie），香奈兒（CHANEL）特別為她打造出淡粉色系禮服，採用品牌擅長的羽毛、刺繡、閃片工藝裝點，耗時 750 小時製作而成。運用線條感拼接薄紗形成柔中帶剛的視覺，完美勾勒瑪格羅比纖腰以及直角肩曲線，瑪格羅比也與潔西卡雀絲坦留下最美合影，為本屆金球獎創造精彩造型。