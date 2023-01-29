第一包「雞汁麵」誕生靈感來自拉麵　3款超夯日本泡麵，吃過都說讚

▲泡麵的誕生其實與日本拉麵息息相關。（示意圖／取自pixabay，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著速食時代來臨，各式五花八門的即食品佔據大家的冰箱，而結束疲勞的一天，來碗熱騰騰的泡麵，超適合消除勞累、撫慰身心；對於這樣的療癒聖品，你了解多少呢？其實泡麵的誕生與日本拉麵息息相關。

拉麵不僅能填飽肚子，日本人也是極愛麵食的民族，泡麵發明者安藤百福說道：「我當時在思考，是否有更便利的吃麵方式呢？所以我決定開始研究能受到大眾歡迎的拉麵。」

在研發泡麵的過程中，最難的地方在於麵條乾燥與調味的技術；麵條經過乾燥會變得硬梆梆，很難快速恢復原本的彈性，為此安藤百福從炸天婦羅取得靈感，利用油炸的方式讓麵條乾燥，並同時具有殺菌效果，而在調味的方式，有下了一番苦工。終於全世界第一包「袋裝泡麵」－雞汁麵在昭和三十三年（西元1958年）誕生，並風靡全日本。

延續「袋裝泡麵」的熱潮，安藤百福開始思考如何將拉麵推廣至國外市場。他從美國人將雞汁麵撥碎放入杯子中沖泡吸取靈感，利用具有絕佳隔熱性的保麗龍作為容器，此外，更採用真空乾燥技術，在麵體上方奢侈地放入豬肉、蝦仁、雞蛋、蔬菜等配料，並將湯包做成顆粒狀，以保泡麵的新鮮度、品質及方便性。

儘管「杯麵」的出現伴隨著四溢的負面評價，然而這並沒有讓安藤百福沮喪、退縮，他利用試吃販售，創造出一個小時內賣出兩千八百碗、一天內賣出兩萬碗的銷售成績，更受到各個年齡階層的接受與喜愛，《食品工業》一書更大讚杯麵為「將不可能化為可能的拿破崙等級發明。」

泡麵的活躍發展，帶動了各地的拉麵熱潮，讓拉麵躍升為世界級美食；今天《ET FASHION》精選出3款超夯日本泡麵，吃過的人都說超讚！

＃原味醬油杯麵

作為泡麵發明者安藤百福公司的旗下商品及「世界第一碗泡麵」，日清的原味醬油杯麵帶給大家無比想念的風味，熟悉的湯頭、滑嫩的麵條及豐富的配料，美味程度完全不輸拉麵店，小小杯麵讓人身心靈達到三重滿足。

＃咚兵衛油豆腐烏龍麵

除了拉麵，烏龍麵也是日本的國民美食之一，這款咚兵衛油豆腐烏龍麵，採用日清最新獨特技術，使烏龍麵吃起來滑嫩又富有彈性，配上日式油豆腐及液體狀的濃縮醬汁，香味十足宛如現煮的新鮮程度，吃過的人都秒愛上！

＃明星一平夜店炒麵日式醬汁味速食麵

除了拉麵和烏龍麵，日式炒麵竟也有出泡麵！保留日式炒麵的特製麵條加上獨特的調味，日式醬汁及豐富的調味料，讓風味更加濃郁，此外，更附上日式炒麵的美乃滋精髓，完美地呈現出道地日式風味。

▲原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化。（圖／創意市集提供）

★書名：原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化

★作者：岡田哲

★譯者：楊家昌

★出版社：創意市集

★出版日期：2022/12/31

★建議售價：新台幣400元