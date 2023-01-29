第一包「雞汁麵」誕生靈感來自拉麵　3款超夯日本泡麵，吃過都說讚

▲泡麵的誕生其實與日本拉麵息息相關。（示意圖／取自pixabay，下同）
實習記者黃麗頻／綜合報導
隨著速食時代來臨，各式五花八門的即食品佔據大家的冰箱，而結束疲勞的一天，來碗熱騰騰的泡麵，超適合消除勞累、撫慰身心；對於這樣的療癒聖品，你了解多少呢？其實泡麵的誕生與日本拉麵息息相關。
拉麵不僅能填飽肚子，日本人也是極愛麵食的民族，泡麵發明者安藤百福說道：「我當時在思考，是否有更便利的吃麵方式呢？所以我決定開始研究能受到大眾歡迎的拉麵。」
在研發泡麵的過程中，最難的地方在於麵條乾燥與調味的技術；麵條經過乾燥會變得硬梆梆，很難快速恢復原本的彈性，為此安藤百福從炸天婦羅取得靈感，利用油炸的方式讓麵條乾燥，並同時具有殺菌效果，而在調味的方式，有下了一番苦工。終於全世界第一包「袋裝泡麵」－雞汁麵在昭和三十三年（西元1958年）誕生，並風靡全日本。
延續「袋裝泡麵」的熱潮，安藤百福開始思考如何將拉麵推廣至國外市場。他從美國人將雞汁麵撥碎放入杯子中沖泡吸取靈感，利用具有絕佳隔熱性的保麗龍作為容器，此外，更採用真空乾燥技術，在麵體上方奢侈地放入豬肉、蝦仁、雞蛋、蔬菜等配料，並將湯包做成顆粒狀，以保泡麵的新鮮度、品質及方便性。
儘管「杯麵」的出現伴隨著四溢的負面評價，然而這並沒有讓安藤百福沮喪、退縮，他利用試吃販售，創造出一個小時內賣出兩千八百碗、一天內賣出兩萬碗的銷售成績，更受到各個年齡階層的接受與喜愛，《食品工業》一書更大讚杯麵為「將不可能化為可能的拿破崙等級發明。」
泡麵的活躍發展，帶動了各地的拉麵熱潮，讓拉麵躍升為世界級美食；今天《ET FASHION》精選出3款超夯日本泡麵，吃過的人都說超讚！
＃原味醬油杯麵
作為泡麵發明者安藤百福公司的旗下商品及「世界第一碗泡麵」，日清的原味醬油杯麵帶給大家無比想念的風味，熟悉的湯頭、滑嫩的麵條及豐富的配料，美味程度完全不輸拉麵店，小小杯麵讓人身心靈達到三重滿足。
＃咚兵衛油豆腐烏龍麵
除了拉麵，烏龍麵也是日本的國民美食之一，這款咚兵衛油豆腐烏龍麵，採用日清最新獨特技術，使烏龍麵吃起來滑嫩又富有彈性，配上日式油豆腐及液體狀的濃縮醬汁，香味十足宛如現煮的新鮮程度，吃過的人都秒愛上！
#日清#最強どん兵衛— 前田 (@chin25454) March 31, 2022
自らを最強と称するどん兵衛を食べてみた。
麺とスープは以前コンビニ等で販売していた、どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ仕上げと大差無い感じがした…
大きく変化があった事と言えば、油揚げの厚みと八幡屋礒五郎のゆず七味の風味が良かった位せいぜい200円が妥当だと思う… pic.twitter.com/DcG1pvOuUt
＃明星一平夜店炒麵日式醬汁味速食麵
除了拉麵和烏龍麵，日式炒麵竟也有出泡麵！保留日式炒麵的特製麵條加上獨特的調味，日式醬汁及豐富的調味料，讓風味更加濃郁，此外，更附上日式炒麵的美乃滋精髓，完美地呈現出道地日式風味。
明星｢一平ちゃん夜店の焼そば バター醤油味｣— 3分待ちます(旭川徘徊カップ麺垢) (@haikaicupmen) January 2, 2023
バター醤油？一番似ているのはズバリ。
『ポップコーン????』
マヨの風味のポップコーン味と断言しよう(笑)
細目の歯応え有る麺をもしゃもしゃ食べる感じです。
#明星食品
#一平ちゃん
#バター醤油味
#ポップコーン pic.twitter.com/xgzvmwBE0t
▲原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化。（圖／創意市集提供）
★書名：原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化
★作者：岡田哲
★譯者：楊家昌
★出版社：創意市集
★出版日期：2022/12/31
★建議售價：新台幣400元
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