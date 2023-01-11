【廣編】相信奇蹟　寶格麗以奇蹟點亮農曆新春

【廣編特輯】

圖、文／寶格麗提供

寶格麗以嶄新視角和節慶歡樂，引領邁向未來，透過農曆新春形象廣告獻上誠摯祝福，同時也向幸運、力量與繁榮的象徵色致敬，在光芒閃耀的朱紅色背景下，寶格麗的繆斯女神超模Vittoria Ceretti和賀聰展示了羅馬珠寶商最經典、最撼動人心的作品，以超然優雅的自信態度迎向新的一年。

彷彿夜空中螢火蟲般閃爍，別緻美麗的寶格麗作品，引人聯想起當我們敞開心胸擁抱奇蹟之際，環繞身心的奇幻魔力。形象廣告中呈現出的奇幻光芒，描繪出一條充滿歡樂與驚喜的康莊大道，如同我們的壯志夢想，總是洋溢著活力能量與璀璨希望。唯有相信奇蹟，才能將平凡日常化為壯麗時刻。

彷彿一張邀請共享奇蹟時刻的請柬，寶格麗的佳節甄選作品傳達出歡騰的喜悅與純粹的情感，加深與所愛之人的甜蜜羈絆連結。

首先，推出農曆新年特別版的Serpenti Viper 玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，專為慶祝與紀念寶貴時刻而打造，閃耀著喜慶的紅色光芒。吸睛的吊墜搭配玫瑰金項鍊，鑲嵌珍貴的紅寶石，保佑一元復始的繁榮昌盛。

配件系列推出兩款耀眼的特別版包款，讓農曆新年的每個瞬間璀璨不已。如夜空中閃耀的群星，Serpenti Forever East-West 和 Serpenti Forever 兩款包款，由各尺寸深淺不一的玫瑰金色水晶打造出漸層的光芒色澤，襯托出寶格麗靈蛇的耀眼本質。

此外，從歡欣的粉紅色鱷魚皮錶帶 LVCEA 腕錶，到令人振奮的 Allegra 香氛，一系列令人目不轉睛的作品為佳節格外增添幾絲魔力，以令人難忘的寶格麗禮讚，慶祝難忘的美好時光。